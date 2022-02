Ross Young: Ani jaro, ani podzim. Nový iMac Pro s Apple Silicon dorazí v létě

Nad představením nového většího iMacu, který má kvůli použití čipů M1 Pro a M1 Max nést název iMac Pro, visí čím dál více otazníků. Zatímco ještě před pár týdny se totiž zdálo, že se jeho představení dočkáme prakticky 100% na jaře, úniky informací z posledních dní vrátily do hry představení na podzim a před pár hodinami se ve hře objevil další potenciální termín. S jelikož s ním přišel uznávaný Apple analytik Ross Young, je třeba jej brát stejně vážně jako předešlé dva termíny.

Zdroje Younga, které se v předešlých měsících ukázaly již několikrát jako velmi přesné, tentokrát tvrdí, že bychom se měli iMacu Pro dočkat někdy v průběhu léta. Nemá tedy smysl jej dle nich očekávat ani na jarní a ani na podzimní Keynote, se kterými se přitom doposud počítalo. Ačkoliv přesnější termín zdroje neprozradily, nechaly se slyšet, že má Apple pro iMac v plánu nasazení mini LED displejů, které by měl začít hromadně vyrábět v červnu s tím, že hotové iMacy by pak na pulty obchodů dorazily v srpnu či září. S ohledem na tyto skutečnosti se proto jeví jako pravděpodobné představení buď WWDC, kterým by si Apple otevřel dveře k méně hlídané výrobě novinky, nebo pak až odhalení skrze tiskovou zprávu, které by však ve výsledku nemuselo být až takovým překvapením. Přeci jen, novinka má přebrat design 24” iMacu M1 a “střeva” loňských MacBooků Pro, takže ve výsledku nemá moc čím zaujmout.

Vzhledem k tomu, jak často se v posledních dnech termíny představení liší, je prakticky nemožné říci, jaký termín je nejpravděpodobnější a jaký naopak nejméně pravděpodobný. V úvahu navíc připadá i to, že ani samotný Apple zatím tak úplně neví, kdy novinku vydá, jelikož je závislý na svých dodavatelích, kteří se dle dostupných informací stále potýkají s problémy s výrobou zapříčiněnými koronavirem i nedostatkem komponentů. V hloubi duše nicméně doufáme, že se odhalení novinky dočkáme co nejdříve – už kvůli tomu, že je nynější iMac s Intelem za zenitem, tedy alespoň v porovnání s čipy řady Apple Silicon.