iOS 15.4 potvrdil vývoj headsetu Applu i velké vylepšení pro mobilní Safari

Přestože se letošek zatím stále pozvolna rozjíždí, Apple nelení a pro své hardwarové i softwarové produkty chystá jednu zajímavou novinku za druhou. Poměrně zajímavé je však to, že o spoustě z nich zarytě mlčí a jablíčkáři si tak k nim musí dojít sami zkoumáním kódu bet. Přesně to je i případ dvou čerstvě “vyštrachaných” novinek z minulý týden vydané 1. bety iOS 15.4.

V kódu bety iOS 15.4 se podařily konkrétně objevit API pro podporu náhlavní soupravy pro rozšířenou a virtuální realitu na webových stránkách – tedy jinými slovy weby jsou do náhlavních souprav promítány. V současnosti sice neexistuje žádná náhlavní souprava, která by byla novinkou v iOS podporována, to se však může v nadcházejících betách změnit s tím, že Apple systém přeci jen pootevře konkurenci. Druhou variantou je pak to, že jej chystá jen a pouze pro své chytré brýle, které by měl v letošním či příštím roce konečně světu představit a že novinka v betě slouží jen pro interní testy, který je třeba před vydáním hotového produktu provést kvanta.

Druhou a zřejmě o poznání zajímavější novinkou, jejíž příchod je však taktéž zahalen spoustou tajemství, je podpora push notifikací pro weby a webové aplikace, která se dle kódu chystá na iOS. V macOS už je tato funkce dostupná dlouhé roky, nicméně na iPhonech se jí Apple dlouhodobě bránil zřejmě kvůli strachu z nadměrného využívání notifikací, což by vedlo k obtěžování uživatelů. Kód bety však ukazuje, že se na podpoře notifikací pro iOS pracuje a teoreticky bychom se jej mohli dočkat v plné verzi iOS 15.4.