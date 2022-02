Takto se Apple před lety snažil zmást svět falešným iPhony X

Asi nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že dosud nejočekávanějším iPhonem všech dob byl model X představený v roce 2017. Jednalo se totiž jednak o výroční, desátou generaci jablečného telefonu a jednak o suverénně největší designový i technologický krok vpřed v historii iPhonů. Ani s odstupem času není proto žádným překvapením, že tehdejší zájem o uniklé informace se s tím dnešním nedá absolutně srovnat, jelikož iPhony z posledních let oproti modelu X, na který svět přecházel z konzervativní řady 7 příliš nevyčnívají. Ohlédnout se za značnou částí roku 2017 se nyní rozhodla jedna z jeho hlavních leakerských hvězd Ben Geskin, kterého svými postřehy doplnil další známý leaker duanrui.

Právě Geskin byl v roce 2017 suverénně nejaktivnějším a nejpřesnějším leakerem sledujícím dění okolo iPhonu X. Upřímně, po odhalení tohoto modelu bylo skoro až neuvěřitelné, co vše se tehdy Geskinovi skrze jeho zdroje podařilo zjistit s předstihem a s čím tedy svět tak nějak počítal ještě předtím, než to oficiálně oznámí Apple. Tomu proto ležel Geskin dost v žaludku, což v následujících letech projevilo hrozbou soudního procesu, která leakera přiměla odejít do ústraní a věnovat se již primárně Androidu. V roce 2017 se však Apple nejprve snažil Geskinův vliv využít ve svůj prospěch podstrčením celé řady falešných úniků, které doufal, že leaker neprokoukne a pomůže tak jimi zamaskovat pravou podobu iPhonu X.

falešné úniky iPhonů x iPhone X leaky 1 iPhone X leaky 2 iPhone X leaky 3 iPhone X leaky 4 +6 Fotek iPhone X leaky 5 iPhone X leaky 6 iPhone X leaky 7 iPhone X leaky 8 iPhone X leaky 9 Vstoupit do galerie

Falešné úniky chystané dle dostupných informací skutečně Applem se točily zejména kolem implementace senzoru Touch ID na zádech telefonu pod ikonické logo či kolem daleko širších rámečků kolem displeje, které navíc neměly být zaoblené. Nepočítalo se rovněž s výřezem v displeji skrývajícím Face ID, jehož funkci mělo plnit právě Touch ID na zádech. Apple však tehdy chybně vsadil jen na velmi málo leakerů, což pro něj znamenalo, že byl nakonec převálcován větším množstvím informací týkajících se reálné podoby iPhonu X. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se matoucí taktiky snaží využívat i nadále – tedy po tomto velkém nezdaru – a slaví s nimi úspěchy. Například v loňském roce dokonale zmátl leakery s termínem první Keynote roku, závěr loňska zase přinesl zcela jiné Apple Watch než které celý svět očekával. Úniky informací se tedy za poslední roky poměrně zajímavým způsobem vyvinuly, což je zcela určitě i jeden z důvodů, proč už nejsou pro uživatele tak atraktivní. Apple tedy evidentně svého docílil, byť velkou oklikou.