Siri není tak chytrá, jak si o ní myslíte. Možná ani správně neví, kolik vám je let

Umělá asistentka Siri z dílny Applu je mnoha uživateli vnímána jako takřka neomylná, čemuž se vzhledem k tomu, že své znalosti “čerpá” ve velkém z internetu nelze příliš divit. S trochou nadsázky se však dá říci, že ne každý den má Siri vědomostní posvícení, o čemž se může v současnosti přesvědčit velké množství lidí. Existuje totiž velká pravděpodobnost, že Siri splete váš věk.

Pokud máte v telefonu vyplněné své datum narození a narozeniny slavíte až později v tomto roce (jinými slovy, ještě jste je letos neoslavili), Siri velmi pravděpodobně “přestřelí” váš věk o rok. Upozorňuje na to v posledních dnech čím dál více uživatelů s tím, že i my v redakci jsme byli tento problém schopni replikovat. Celá chyba se pak projevuje jednoduše tak, že vám Siri přidá bezmyšlenkovitě rok, jelikož zřejmě není schopna kalkulovat se dny či měsíci, ale jen roky. Například mě tedy oznámila, že je mi 26, přestože narozeniny oslavím až na konci srpna a tudíž je mi logicky “jen” 25. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se chyba neprojevuje alespoň dle diskuzních fór všem uživatelům s pozdějším než dnešním datem narozenin, což vede mnohé k otázce, dle čeho se (ne)omylnost řízena.

Zajímá-li vás, zda si je vaším věkem Siri jistá či nikoliv, stačí se jí jednoduše zeptat “Hey Siri, how old am I?” a počkat si na odpověď. Jak jsem nicméně psal výše, je třeba mít ve svém telefonu vyplněné datum narození (například ve zdravotním ID). V opačném případě nebude mít Siri logicky odkud tato data brát a tudíž nebude schopna odpovědět na otázku.