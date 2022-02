Chytré hodinky Amazfit: Měřte své výkony na lyžích i snowboardu

Tisková zpráva: Zima je v plném proudu a lyžování, běžky nebo snowboard jsou v tomto období jedním z nejoblíbenějších sportů v Česku. Chytré hodinky Amazfit GTR 3 Pro mají v sobě více než 150 sportovních módů včetně těch, které se provozují na sněhu.

Ideální společník na lyže i snowboard

Chytré hodinky Amazfit GTR 3 Pro představené na konci minulého roku perfektně poslouží při sportech jako je snowboarding, běžky, sjezdové lyžování apod. Pomocí chytrých senzorů dokáží perfektně změřit zimní sportovní aktivity a dozvíte se tak vzdálenost, srdeční tep, spálené kalorie a další zajímavé hodnoty. V mobilní aplikaci Zepp pak uvidíte přehledné grafy i historii vašich výkonů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vhodné do města i na hory

Amazfit GTR 3 Pro jsou stvořeny do města, kde vám pomáhají jak v pracovním životě, tak ve zdravém životním stylu. Pokud se chystáte do drsnějších podmínek nebo hrozí, že nebude úplně ideální počasí, určitě oceníte, že hodinky jsou plně voděodolné (v létě vydrží potápění až do hloubky 50 metrů). Ve výbavě nechybí ani nová citlivější GPS. Teploty v rozmezí -40 až +70 stupňů u nás ani v okolních zemích pravděpodobně nehrozí, ale ilustrují výdrž a odolnost hodinek i v těchto opravdu extrémních podmínkách.

S integrovanou GPS

Při delších horských túrách například na běžkách se do hry vloží GPS, vy tak získáte přesně zaznamenanou trasu. Amazfit GTR 3 Pro vám po ukončení aktivity zprostředkují velmi přehledné statistiky včetně mapy, a to i na displeji samotných hodinek. Veškeré vaše výsledky lze pohodlně synchronizovat s dalšími aplikacemi. Na výběr je například Apple Health, Google Fit či Strava.

