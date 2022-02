AirTag pomohl odhalit krádež auta

V posledních dnech slýcháme o lokalizátorech AirTag zejména v souvislosti s diskuzemi ohledně jejich potenciálu někoho sledovat. Právě tato schopnost se u jednoho z nich projevila i před pár dny, byť nakonec vedla ke zdárnému konci.

Štastný příběh s AirTagem se odehrál před pár dny konkrétně v Texasu, kde si jeden jablíčkář koupil v autobazaru ojetý náklaďák a s tím vyrazil po pár dnech do práce. Cestou mu však jeho iPhone ohlásil, že s ním cestuje cizí AirTag a tedy že může být potenciálně sledován. Toto varování nebral řidič na lehkou váhu a rozhodl se proto ihned kontaktovat policii, s jejíž pomocí skutečně cizí AirTag ve voze našel. Policisté se proto rozhodli minulost vozu prověřit a k jejich překvapení zjistili, že byl relativně nedávno ukraden, přičemž zřejmě právě AirTag dopomohl k jeho odcizení. Jeho ponechání ve voze pak mohlo značit, že se jej zloději chystali ukrást i jeho novému majiteli a prodat ho zase “o dům dál”. Vůz se tedy díky AirTagu nakonec vrátil zpět ke svému původnímu majiteli a jeho druhý majitel nyní čeká na dopadení zlodějů, po kterém by mu měly být vráceny peníze. Jejich dopadení by však nemuselo být vzhledem k tomu, že je AirTag vázán na Apple ID, až tak komplikované.

Příběh z Texasu je skvělým důkazem toho, že AirTagy pro sledování vozů skutečně využít lze a co víc – jsou pro to v místech, kde je hustší síť Apple uživatelů poměrně vhodné. Rozhodně tedy není pravdou, že plechy a další díly vozu budou signál AirTagů rušit, jak často někteří jablíčkáři tvrdí v našich diskuzích. I my jsme totiž sledování vozu AirTagem vyzkoušeli a to s kladným výsledkem – tedy že sledovatelný je.

