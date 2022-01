Na Apple TV dorazí s tvOS 15.4 několik příjemných vylepšení

Jestli je nějaký OS Applu dlouhodobě velmi strohý na novinky, je to tvOS. I jeho nové generace toho totiž zpravidla příliš nepřináší, natož pak klasické aktualizace. V tvOS 15.4 však Apple toto své nepsané pravidlo poměrně výrazně porušil, jelikož jím hodlá Apple TV vylepšit relativně dost. Na co se můžeme těšit?

První velkou novinkou je podpora speciálních WiFi sítí, které vyžadují k připojení další kroky pomocí iPhonu či iPadu. Jedná se tedy například o hotelové WiFi sítě, popřípadě sítě na školách a školních kolejích. Právě na těch totiž doposud Apple TV nefungovaly, za což čelil Apple nemalé kritice. To se ale nyní konečně změní. Další upgrade, který na Apple TV míří, se pak točí přímo kolem aplikace TV (nebo chcete-li Apple TV). V té Apple mírně poupravil rozhraní přehrávače, do kterého dorazil posuvník pro ovládání hlasitosti, ale hlavně nové tlačítko Další, díky kterému se dostanete okamžitě k pořadům, které jste si “zalistovali” do svého seznamu pro pozdější přehrání. Ten byl přitom předtím dostupný jen v hlavní nabídce aplikace. Jedná se sice o menší vylepšení, ale vzhledem k tomu, že komfort při přehrávání zvýší poměrně dost, určitě potěší. Na úpravu rozhraní přehrávače se můžete podívat na videu níže.

We need to talk about the latest tvOS 15.4 Developer Beta 1 starting with the newly improved Video Player with in-built Up Next queue 🤯 but there's more… pic.twitter.com/7z0io09ykF

— Sigmund Judge (@sigjudge) January 27, 2022