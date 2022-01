Zpátky v čase: První iPhone a jeho začátky

V lednu si často připomínáme výročí představení historicky prvního iPhonu. Zatímco někteří nad vzpomínkami tohoto typu spíše mávnou rukou, pro jiné se může jednat o příjemnou nostalgii. Pokud se řadíte do druhé jmenované skupiny, můžete s námi dnes zavzpomínat na to, jak byl nový iPhone představen, a jak se začal poprvé oficiálně prodávat.

Tři v jednom

Psal se devátý leden roku 2007, když na pódium v rámci tehdejší konference Macworld vstoupil Steve Jobs, a sebejistě oznámil přítomnému publiku, že se chystá představit revoluční zařízení, které změní vše. Jak bylo Jobsovým zvykem, vystoupil i při představení prvního iPhonu na pódiu ve svém charakteristickém černém roiáku a jednoduchých modrých džínách. „Čas od času se objeví revoluční produkt, který změní vše,“ uvedl tehdy, a dodal, že Apple má to štěstí, že mohl světu představit hned několik takových produktů. Nedlouho poté následovala památná věta o představení tří revolučních produktů: iPodu se širokoúhlou dotykovou obrazovkou, revolučního mobilního telefonu a průlomového internetového komunikátoru. „Je to jedno zařízení. a my mu říkáme iPhone,“ přestal Jobs konečně napínat nadšené publikum, které si mohlo následně vychutnat první pohled na iPhone v celé jeho kráse.

Fronty na zázrak

První iPhone byl oficiálně uveden do prodeje 29. června roku 2007. Navzdory tomu, že uživatelé tenkrát vlastně ještě ani pořádně nevěděli, co od prvního smartphonu od Applu čekat, se u Apple Storů začaly tvořit dlouhé fronty nedočkavců. Někteří byli schopni v těchto frontách trávit celé hodiny. Lidé si před Apple Story ve Spojencých státech přinášeli skládací stoličky, spacáky, a dlouhou chvíli si krátili četbou, hraním her i povídáním. Na nový iPhone se těšili nejen skalní fanoušci Applu, z nichž mnozí zachovali firmě přízeň i v průběhu nelehkých devadesátých let, ale také technologičtí nadšenci, kteří byli zvědaví, co nového a odlišného vlastně vzešlo z dílny cupertinské společnosti.

Nadšení i skepse

Recenze na první iPhone byly většinou pozitivní. Novináři byli příjemně překvapeni tím, že se dá poměrně pohodlně psát i na smartphonu bez hardwarové klávesnice. Pozitivně hodnotili také displej nového smartphonu od Applu, webový prohlížeč i uživatelské rozhraní operačního systému iPhoneOS. Našla se ale samozřejmě i negativa – někteří recenzenti poukazovali například na absenci paměťové karty nebo hlasového vytáčení, mezi negativně hodnocené vlastnosti prvního iPhonu patřila i absence podpory technologií Java a Flash pro přehrávání videí v prostředí webového prohlížeče. Přílišné nadšení nevyvolala ani nemožnost instalací aplikací třetích stran nebo absence podpory MMS. Většina novinářů se ale tehdy víceméně shodla hlavně na jedné věci: iPhone budete buďto milovat, nebo nenávidět.