Jak nabít iPhone pomocí 9V baterie

Určitě vám na sociálních sítích neunikla „zázračná“ videa, ve kterých se nabíjí iPhone pomocí 9V baterie. Ti mladší z vás tuto baterii možná vidí poprvé v životě, ti starší si pamatují, jak ji na základce olizovali, aby je brněl jazyk. Ať už patříte k jakékoli generaci, otázka zní, zda je skutečně možné nabít pomocí 9V baterie iPhone. Nemá příliš cenu vás napínat a proto hned na úvod napíšu, že to možné je. Ovšem pokud jste viděli videa, ve kterých stačí vzít klasickou 5V nabíječku na iPhone a přiložit ji k baterce a telefon se nabije, pak je to hloupost. Chce to totiž menší trik, díky kterému můžete nabíjet iPhone z 9V baterie.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

K tomu, abyste mohli nabíjet iPhone z 9V baterie a nemuseli zároveň tvořit žádné složité obvody, budete potřebovat jen pár věcí. Stačí vám jakákoli 9V baterie, autonabíječka s USB a také kus něčeho kovového, ideálně například klíč nebo třeba pružinka z propisky. Samozřejmě potřebuejte také Lightning kabel, který zapojíte do autonabíječky a následně také do iPhonu, jenž chcete nabíjet. Poté již jen stačí přiložit jeden konektor autonabíječky na plusový pól 9V baterie (ten menší) a boční konektor nabíječky pomocí pružinky z propisky nebo například klíče propojit s druhým pólem baterie. Jakmile vše propojíte a obvod se uzavře, začne se iPhone nabíjet. Klasické 9V baterie mají kapacitu od zhruba 90 mAh až po 500 mAh. My jsme použili Alza Power 9V s kapacitou 480 mAh. Teoreticky by díky ni mělo být možné nabít až 1/5 kapacity iPhone 13 Pro. To je ovšem nesmysl a je potřeba počítat s výraznou ztrátou při nabíjení. Ovšem pár procent baterie ve svém iPhone skutečně dokážete nabít.

Samozřejmě tento článek nevzniká jako návod, abyste nyní začali iPhone nabíjet pomocí baterií. Navíc si uvědomuji, že mnohem víc lidí má v dnešní době doma spíše záložní powerbanku než 9V baterii. Je to spíše taková legrace, která je poslední dobou celkem hitem na sociálních sítích a proto jsme si ji chtěli sami vyzkoušet. Pokud byste ovšem byli někde, kde nemáte powerbanku, ale máte po ruce 9V baterii a autonabíječku, pak na nouzový hovor vám poslouží i energie z 9V baterie. Mimochodem, způsobů jak, nabíjet iPhone z 9V baterie je mnohem víc, ovšem tento je zcela nejjednodušší a zvládne jej každý, kdo má doma USB nabíječku do auta.