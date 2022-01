Apple: Konec dlouhého čekání je tu. Dostupnost našich produktů bude už jen a jen lepší

Pokud jste se v předešlých týdnech a měsících rozhodli zakoupit některý z nových Apple produktů, velmi pravděpodobně jste se setkali s dlouhou čekací dobou, která v některých případech (zejména u iPhonů 13 Pro) stále trvá. Jak se však zdá, pomyslné světlo na konci tunelu je již velmi blízko. Tvrdí to alespoň šéf Applu Tim Cook díky jeho čerstvým zprávám z dodavatelského řetězce společnosti.

Cook se k tématu dostupnost produktů dostal v rámci jednoho z rozhovorů po nočním oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí. Konkrétně v něm pronesl, že si je stejně jako každý v Applu dobře vědom toho, že většina produktů z dílny “jeho” společnosti byla extrémně špatně dostupná a dodací doby na ní tedy byly mnohdy šílené. Nižší poptávka způsobená odezněním vánočního období spolu s posílením dodavatelského řetězce Applu však má nynější problémy s dostupností naštěstí změnit. Na dotaz, jak výrazně se nicméně Cook preventivně rozhodl neodpovědět, jelikož v dnešní době je jakékoliv předpovídání značně rizikové. Poměrně zajímavé je pak i to, že Cook odmítl prozradit i svůj tip na to, kdy obecně technologický průmysl “vybruslí” z nynější výrobní krize.

Co se pak týče prodejů Apple produktů v tomto čtvrtletí, je Tim Cook optimistický. Meziročně si má totiž kalifornský gigant dle jeho analýz opět slušně polepšit, což jeho investory jistojistě potěší. Ani v dalších částech roku by se ale neměl dostavit propad, jelikož má Apple podle dostupných informací v průběhu celého letoška rozplánovaná představení novinek, kterými by měl být schopen vždy ve správnou chvíli “nakopnout” prodeje.