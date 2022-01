Proč byste si měli okamžitě nainstalovat iOS 15.3

Když včera večer vypustil Apple nový iOS 15.3, nejednoho uživatele tím jedna překvapil a jednak do jisté míry zklamal kvůli tomu, že do systému nepřidal žádné viditelné novinky, ale zaměřil se u něj jen na opravy chyb. Jak se však nyní s odstupem času zdá, ty byly v předešlých verzích systémů opravdu vážné a i jejich “pouhá” oprava je ve výsledku pro uživatele velkým plusem.

Nikoliv jedna, dvě či tři chyby. Podpůrný dokument zveřejněný na oficiálních stránkách Applu prozrazuje, že v iOS 15.3 dorazilo hned deset oprav pro velké bezpečnostní chyby, které znamenaly pro uživatele velké bezpečnostní riziko. Apple sice vzhledem k tomu, že je aktualizace venku teprve pár hodin nezveřejnil žádné bližší detaily, víme však minimálně to, že se zaměřil například na opravy chyby umožňující nebezpečným aplikacím získat automaticky oprávnění pro přístup do různých částí systému, ze kterých mohly následně sbírat data. Opravena byla dále chyba umožňující sledování uživatelů weby napříč Safari či zranitelnost umožňující skrze ní přistupovat k určitým uživatelským datům uloženým na iCloudu. Zkrátka a dobře, nepříjemných chyb obsahovaly dřívější verze iOS 15 spoustu.

S ohledem na závažnost jednotlivých chyb je jasné, že aktualizace na nejnovější iOS má rozhodně smysl a to samozřejmě co nejdříve. Pokud se tedy řadíte mezi ty uživatele, kteří s updaty raději vyčkávají, vězte, že tentokrát by se vám to vůbec nemuselo vyplatit. Chyb, které váš neaktuální iOS sužuje, je totiž tentokrát více než obvykle, což jinými slovy znamená i výrazně vyšší riziko potenciálního napadení.