iOS 15.4 má iPhony proměnit na bezkontaktní platební terminály

iPhony se zřejmě už s příchodem iOS 15.4 naučí novou funkci, která má potenciál vystřelit jejich oblibu opět raketově vzhůru. Zdroje agentury Bloomberg totiž potvrdily předloňské zvěsti o vývoji softwarového řešení, které umožní iPhony přeměnit na bezkontaktní platební terminály a využívat je tedy coby zařízení pro příjem plateb kartou. A nejenže tuto novinku potvrdily, ale taktéž uvedly, že bychom se měli jejího nasazení dočkat již v nadcházející verzi iOS, kterou je právě iOS 15.4.

V tuto chvíli je bohužel o novince známo jen velmi málo detailů, takže nelze říci, zda bude napojena například nějakým způsobem na Apple Pay, potažmo Apple Pay Cash v zahraničí či nikoliv. Fungovat má nicméně na principu klasického NFC, takže bude otevřena všem bezkontaktním kartám. Co se pak týče využitelnosti, je pravděpodobné, že tu Apple omezí jen na firemní zákazníky, popřípadě OSVČ, byť i pro placení mezi sebou by nebyla podobná vychytávka jistojistě od věci. Kdyby však Apple zamýšlel funkci zpřístupnit všem, pravděpodobně by jí představil loni na WWDC coby důležitou součást iOS 15.

Jelikož jsme se teprve včera dočkali vydání nové veřejné verze systému iOS, je jasné, že na další verzi budeme pěkných pár týdnů či měsíců čekat. Apple totiž své systémy testuje zpravidla na čtyři až pět beta verzí, které od sebe vždy dělí jeden až dva týdny. To jinými slovy znamená, že nejbližší termín vydání iOS 15.4 je přelom března a dubna s tím, že bude zřejmě dost záležet také na tom, kdy Apple uspořádá svůj první letošní Event, v rámci nějž představí produkty, které budou právě na nové verzi OS závislé – respektive ji budou mít předinstalovanou.