Apple v tichosti aktualizoval Beats Studio Buds, nyní jsou ještě více srovnatelné s AirPods

Přestože je společnost Beats v hudebním světě velkým pojmem, pravdou je, že od chvíle, co spadá pod Apple, o ní už tak moc slyšet není. Lví podíl na tom má přitom i samotný Apple, který její produkty upozaďuje před těmi svými, čímž mnohdy neprávem likviduje jejich velký potenciál. Možná se však začíná blýskat na lepší časy.

Před pár desítkami hodin vydal Apple pro sluchátka Beats Studio Buds, která jsou de facto “beznožičkovou” verzí AirPods Pro, v naprosté tichosti update firmwaru, kterým je přiblížil právě zmiňovaným AirPods. Sluchátka se totiž s příchodem nového firmware naučila rychlé párování s Apple produkty pod jedním Apple ID/iCloud účtem spolu se zobrazováním stavu baterie na iPhonu v propojovací animaci, což doposud zvládaly jen a pouze AirPods. Kromě těchto upgradů se pak dočkaly ještě možnosti přizpůsobení hlasitosti nakonfigurovatelné pro tlačítko “b” na jejich těle. Podtrženo, sečteno – přiblížení sluchátek z dílny Beats AirPodům od Applu je neoddiskutovatelné s tím, že ve prospěch Beats hraje do karet i jejich příznivá cena. Apple je totiž prodává za 3990 Kč, což je vzhledem k tomu, že se jedná o model srovnatelný s AirPods Pro skoro až směšné. Ale kdo ví, třeba je to z jeho strany záměr vedoucí k získání co nejvíce feedbacku, který využije pro dokončení AirPods Pro 2. Ostatně, uvidíme na podzim, jak bude novinka nakonec vypadat.