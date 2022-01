Apple Watch je primárně zařízení, které by vás mělo motivovat k tomu, abyste byli aktivní. Primárně k této motivaci slouží kroužky, u kterých si předem určíte váš denní cíl, který pak během dne musíte splnit. Kroužky jsou dohromady celkem tři, a to za aktivitu, cvičení a stání. Ideálně byste během dne měli splnit všechny tyto kroužky, abyste zůstali fit. Kromě kroužků jsou ale součástí Apple Watch také měsíční výzvy, za jejichž splnění dostanete odznáček. Apple Watch tyto výzvy šije na míru přesně pro vás, tudíž každý uživatel dostane každý měsíc odlišnou výzvu. Postupem času, pokud výzvy plníte, se stanou tyto výzvy těžšími a těžšími, tudíž odznáček rozhodně nedostanete zadarmo.

Jak na Apple Watch sbírat odznáčky ze zahraničních zemí

Je ale nutné zmínit, že kromě klasických výzev a odznáčků existují také speciální odznaky, které se mohou vázat k událostem v některých zemích. Mezi jeden z nejvíce známých odznáčků patří například ten ze Dne veteránů, který byl k dispozici exkluzivně pro Spojené státy – je jich ale samozřejmě k dispozici o mnoho více. Během několika dní by pak měl být zpřístupněn speciální odznáček pro Čínu, a to ve spojení s oslavami čínského Nového roku, který připadá na 1. února. Pokud byste chtěli tyto zahraniční odznáčky, které nejsou u nás k dispozici, sbírat, tak můžete. Stačí změnit region nastavený na vašich Apple Watch, a to následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do aplikace Watch.

Jakmile tak učiníte, tak ve spodní části obrazovky přejděte do sekce Moje hodinky.

Následně sjeďte níže a rozklikněte sekci s názvem Obecné.

a rozklikněte sekci s názvem Zde opět přejeďte o kousek níž, kde najděte a rozklikněte Jazyk a oblast.

kde najděte a rozklikněte Poté je nutné, abyste zaškrtnuli možnost Vlastní.

Tímto se vám zobrazí další možnosti. Dole klepněte na Oblast.

Následně si ze seznamu vyberte tu oblast, ke které se odznáček váže.

Výběr pak potvrďte klepnutím na Změnit na oblast [oblast].

Jakmile provedete výše uvedený postup, tak si vaše Apple Watch budou myslet, že se nachází v jiné oblasti, tj. například v Americe, anebo třeba v Číně. Díky tomu budete schopni zobrazit a získat speciální odznáčky, které se k určité zemi vážou. Je ale pravděpodobné, že ihned po změně v aplikaci Kondice na iPhonu nové odznáčky neuvidíte. Ve většině případech je totiž nutné, abyste ještě provedli restart iPhonu, popřípadě také Apple Watch. Následně už byste měli nový odznáček vidět. Po splnění výzvy si můžete oblast přepnout zpět na český.