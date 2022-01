Apple představil nový Unity ciferník a řemínek pro Apple Watch

Stejně jako v loňském roce, i letos se Apple rozhodl oslavit Měsíc černošské kultury a historie, který připadá na únor. Letošní oslavy však budou dle všeho o něco komornější než tomu bylo vloni. Namísto limitované edice Apple Watch se totiž svět dočkal “jen” Unity ciferníku a Solo Loop řemínku v ikonických barvách.

Poměrně zajímavé je, že nový ciferník přidal Apple uživatelům do iPhonů “na dálku” skrze možnost sdílení ciferníku, což v minulosti možné nebylo. Namísto toho totiž museli jablíčkáři vždy aktualizovat své hodinky, jelikož jiná cesta k získání novinek neexistovala. Co se pak týče designu ciferníku, ten měl být navržen pomocí 2D ray tracingu, který dle slov Applu doposud nikdy při tvorbě ciferníku využit nebyl. Jedná se tak svým způsobem o unikát, který je designově opravdu povedený. Co se pak týče Solo Loop řemínku v barvách Unity, ten bude na rozdíl od ciferníku dostupná až od příštího týdne – konkrétně pak od úterý 1. února a to za standardní cenu 2690 Kč.