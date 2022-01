AirPods Pro 2021: Ne, nic takového neexistuje

Apple si vždy zakládal na tom, aby byla jeho produktová řada co možná nejjednodušší. Na konci loňského roku se mu však povedl kousek, který letité budování přehlednosti velmi slušně pošlapal. Řeč je konkrétně o upgradu sluchátek AirPods Pro, který se sice točí jen kolem jejich nabíjecího pouzdra, ale který i přesto (nebo možná právě proto) dokázal zamotat hlavu extrémnímu množství jablíčkářů.

Abychom byli upřímní, pitvat se v AirPods Pro z podzimu loňského roku nás až doposud nenapadlo, jelikož se jimi Apple vlastně ani nechlubil, ale jen mezi řečí pronesl, že je upgraduje MagSafe nabíjecím pouzdrem – tedy jinými slovy pouzdrem, které se bude od své první verze lišit jen magnetickým prstencem ve svém nitru a už ničím dalším. V posledních dnech a týdnech se však na nás valí jako lavina snad ze všech stran dotazy ohledně “AirPods Pro 2021” a to bohužel ve zcela irelevantní podobě. Bůhvíproč se totiž mezi jablíčkáři začaly šířit “zaručené informace” o tom, že “AirPods Pro 2021” hrají lépe, mají lepší výdrž a jsou obecně lepší než původní AirPods Pro, které si proto skrz to už nemá smysl kupovat a to ani bazarově. Pravda je ale někde úplně jinde.

S rozkrýváním pravdy začněme hezky od podlahy – konkrétně tím, že žádné “AirPods Pro 2021” neexistují. Ani Apple takto tato sluchátka neoznačuje, ale vnímá je jako původní AirPods Pro, která jsou nyní jen balena s lepším typem nabíjecího pouzdra (který však stejně naplno nevyužijete, pokud nepoužíváte MagSafe nabíjení). Zajímá-li vás pak to, proč eshopy označení AirPods Pro 2021 používají, je to proto, že potřebovaly v minulosti odlišit generaci s klasickým nabíjecím pouzdrem a s MagSafe pouzdrem, které prodávaly na podzim bok po boku. Nyní je ale už toto označení taktéž naprosto irelevantní, jelikož jsou AirPods Pro s klasickým nabíjecím pouzdrem prakticky nesehnatelné – tedy minimálně nové.

A jak to tedy je s vylepšeními “AirPods Pro 2021”, o kterých mnozí jablíčkáři srdnatě hovoří? Nijak, neexistují. Sluchátka, která naleznete v MagSafe kabičce, jsou totiž ta stejná, která jste před podzimním upgradem balení našli do té doby v klasické nabíjecí krabičce. Jinými slovy, zvuk “AirPods Pro 2021” je stejný jako u modelu představeného na podzim 2019 a totéž platí i o výdrži baterie, voděodolnosti a všem ostatním. Nenechte se tedy všudepřítomným označením “2021” zmást a hlavně se nebojte kupovat starší modely – nejsou o nic horší než modely nové a to doslova.

