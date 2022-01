Na iPhony se na jaře podívá emotivní videoherní příběh We’ll Always Have Paris

Vývojáři z Cowleyfronia Studios oznámili svůj nový projekt We’ll Always Have Paris. Půjde o emocemi nabitý emocionální zážitek, který má vyjít v průběhu letošního dubna. Hra je prací malinkatého vývojářského týmu, na We’ll Always Have Paris v současnosti pracuje duo vývojářů Marina a Duncan. Projekt, který si jako jméno vypůjčuje známou repliku z legendárního filmu Casablanca, se přitom bude zaměřovat na témata lásky, minulosti a její postupné vytrácení kvůli demenci.

Hlavním hrdinou hry je Simon Smith. Jeho žena Claire trpí demencí a každým dnem se jí z paměti vytrácí další vzpomínky. Bývalý šéfkuchař Simon se tak musí naučit žít s manželkou, která ho někdy už přestává poznávat. Hlavní hrdina je zaseknutý mezi potřebou udržet svou lásku ke Claire a neustále se blížícím momentem, v němž ho žena, se kterou strávil posledních padesát let, pozná naposledy.

Samotná hratelnost si vypůjčuje styl hraní klasických point-and-clickových adventur. Intuitivní styl pak slouží k prozkoumávání každodenních momentů manželského páru. Během hraní poznáte minulost Simona a Claire, přičemž hra neklade žádné časové limity. Dohrát We’ll Always Have Paris můžete vlastním tempem – ať už během řady dnů nebo klidně během několika hodin. Hra je poměrně ambiciózním projektem. Kromě iOS vychází i na všechny operační systémy osobních počítačů, včetně macOS.