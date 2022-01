Podívejte se na nový minifilm Applu natočený kompletně na iPhone 13 Pro

Na nové iPhony 13 Pro (Max) lze natáčet hotové zázraky. Svědčí o tom i čerstvý počin Applu ve formě 23minutového minifilmu natočeného v rámci oslav čínského nového roku. O režírování filmu se postaral Zhang Meng, který se v něm rozhodl ztvárnit příběh otce, syna a zapomenuté vesnice. O kvalitě se přesvědče přímo samotným snímkem níže.

Čínský nový rok začíná sice “až” 1. února, avšak vzhledem k tomu, jak významný svátek to pro asijské země je, slaví jej Apple s patřičným předstihem. Pravdou nicméně je, že hlavním účelem vydání minifilmu nejsou logicky oslavy nového roku, nýbrž promo jeho nejnovějších iPhonů, čímž se ostatně Apple příliš netají, jelikož video zařadil do reklamní kampaně Shot on iPhone 13. I přesto je ale určitě fajn vidět, že v rukou profesionálů lze na loni představené novinky natáčet skutečně úchvatné záběry srovnatelné klidně s klasickými filmovými kamerami. A co vy, jste s iPhony 13 (Pro) a zejména pak jejich fotografickými a natáčecími schopnostmi spokojeni?