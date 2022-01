Na Apple TV+ míří Godzilla, King Kong a další titáni

Zdá se, že videostreamovací služba Apple TV+ by mohla být v dohledné době zase o chlup zajímavější. Podle čerstvého zjištění zahraničního portálu Variaty se totiž pro ní podařilo Applu získat novou akční sérii filmů či seriál z prostředí MonsterVerse – tedy jinými slovy ze světa King Konga, Godzilly a dalších titánů, o jejichž filmové zpracování se stará dlouhodobě produkce Legendary Television.

Fotogalerie Apple TApple TV 2021 V 2021 1 Apple TV 2021 2 Apple TV 2021 3 Apple TV 2021 4 +3 Fotek Apple TV 2021 5 Apple TV 2021 6 Vstoupit do galerie

Podle informací Variety by měl děj nových snímků pokračovat ve stejném duchu, v jakém se v minulosti objevily například filmy Godzilla z roku 2014, Kong: Ostrov lebek či loňský snímek Godzilla vs. Kong. Nahlédnout bychom tedy opět měli i pod pokličku vládní organizace Monarch, která vznikla za účelem ochránit svět před monstry typu právě Godzilla. Pokud vás tedy tato tématika baví a filmy tvořené Legendary Television vás nadchly, pravděpodobně budete s budoucím obsahem pro Apple TV+ spokojeni. Je nicméně třeba dodat, že jejich příchod do služby je zatím velmi daleko, jelikož v současnosti teprve probíhá jejich scénářová tvorba, na které se podílí třeba Chris Black, Matt Fraction, Joby Harold či Tory Tunnell. Už tato jména tedy zaručují, že je skutečně na co se těšit.