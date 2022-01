Apple Music je druhou nejoblíbenější hudební službou světa, na Spotify však stále těžce ztrácí

Apple se již dlouhé roky netají tím, že jsou pro něj služby jedním ze stěžejních bodů podnikání, jelikož mu za relativně málo snahy generují obrovské peníze. Tato slova potvrzuje i nový celosvětový průzkum společnosti MIDiA Research zaměřený na oblibu streamovacích služeb, jelikož z něj neustále vylepšované Apple Music vyšlo velmi dobře.

Zřejmě i díky vychytávkám typu bezztrátové přehrávání si dle dat výzkumníků předplácí v současnosti Apple Music na 78 milionů posluchačů, díky čemuž je služba druhou neoblíbenější streamovací platformou světa. Poměrně zajímavé je pak to, že i přesto, že se v žebříčku obliby drží Apple Music extrémně vysoko, náleží mu jen zhruba 15 % trhu – to proto, že je na něm k dispozici velké množství menších řešení, mezi která jsou rozprostřely miliony uživatelů. Ani Spotify na tom ostatně není z hlediska zastoupení na celosvětovém streamovacím trhu vyloženě skvěle, jelikož se svými zhruba 160 miliony předplatiteli drží zhruba 31 % z něj. S ohledem na jeho počet předplatitelů je nicméně jasné, že se u něj nedá v dohledné době počítat s jakýmkoliv soubojem o první místo s Applem. Pokud totiž Apple Music někdy Spotify doroste, bude mu to trvat ještě mnoho let.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče dalších streamovacích služeb, špatně si nevede ani Amazon Music s jeho 13% podílem na streamovacím trhu. Růžky pak vystrkuje čím dál více i YouTube Music, které má sice zatím “jen” 8 %, ale zato roste již druhým rokem po sobě nejrychleji ze všech streamovacích služeb. Potenciál k překonání Amazonu či Apple Music tu tedy zatím je, byť je jasné, že mu může v dohledné době dojít dech a k uživatelské základně Applu či Amazonu se nakonec nepřiblíží.