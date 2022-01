Apple: Chybu v Safari umožňující sledování uživatelů už opravujeme

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že internetový prohlížeč Safari trpí bezpečnostní chybou, která umožňuje jednotlivým webům sledovat aktivitu uživatelů na webech jiných a to bez jakéhokoliv přihlášení či čehokoliv podobného. Celý problém tkví konkrétně v problému s indexovanou databází, která je kvůli němu zpřístupněna více než by měla. Pokud vás tato chyba stresuje, můžete si alespoň částečně oddychnout – Apple o ní totiž už ví a chystá její opravu.

Přípravy záplaty, která ze systémů odstraní možnost sledování webovými stránkami potvrdila podpora Applu s tím, že bude součástí budoucího updatu iOS 15, iPadOS 15 a macOS Monterey. Kdy přesně ten vyjde bohužel kalifornský gigant neodhalil, ale vzhledem k jeho relativně laxnímu přístupu k celé záležitosti se v současnosti nezdá, že by bylo vydání aktualizace v plánu v nejbližších hodinách či dnech. Poslední update navíc Apple vydal teprve minulý týden, což šanci na brzké vypuštění nové softwarové aktualizace snižuje. Příliš vadit to ale ve výsledku nemusí, chyba totiž není nikterak kritická a jakékoliv její větší zneužití je poměrně komplikovanou záležitostí.