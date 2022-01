Patříte mezi uživatele iPhonu delší dobu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak si zajisté vzpomínáte na jisté trable, které mohly nastat při stahování aplikací z App Storu. V případě, že jste se rozhodli aplikaci či hru stáhnout bez připojení na Wi-Fi, tedy přes mobilní data, tak se vám to jednoduše nepovedlo. Mohlo za to omezení App Storu, které mělo zamezit omylnému stahování aplikací a her přes mobilní data, protože by mohlo dojít k jejich rychlému vyčerpání. Snažit jste se tedy mohli jakkoliv, ale větší aplikaci jste si na mobilních datech stáhnout nemohli a neexistovala možnost pro spolehlivé obejití.

Jak na iPhone (de)aktivovat stahování aplikací z App Storu přes mobilní data

V dnešní době už je tohle výše zmíněné omezení naprosto nesmyslné. Mobilní data se totiž stala přístupnější, byť je tedy pravda, že ceny za datové balíčky jsou u nás v porovnání se sousedními zeměmi o dost vyšší. Tak jako tak ale platí, že mobilní data má v dnešní době kdekdo. Dobrou zprávou je, že Apple již před nějakou dobou zmíněné omezení odstranil a dal uživatelům možnost výběru, zdali chtějí stahování aplikací z App Storu přes mobilní data povolit. Tuto předvolbu můžete upravit následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde najděte a rozklikněte kolonku App Store.

kde najděte a rozklikněte kolonku Následně na další obrazovce věnujte pozornost kategorii Mobilní data.

V rámci této kategorie rozklikněte možnost s názvem Stahování aplikací.

Zde už si stačí vybrat jednu ze tří nabízených možností.

Pomocí výše uvedeného způsobu tedy můžete na vašem iPhonu upravit předvolby pro stahování aplikací a her z App Storu skrze mobilní data. Konkrétně jsou k dispozici tři možnosti, a to Povolit vždy, Zeptat se nad 200 MB a Vždy se zeptat. Pokud aktivujete možnost Povolit vždy, tak budete schopni aplikace z App Storu přes mobilní data stahovat bez omezení, nezávisle na velikost. Jestliže zvolíte Zeptat se nad 200 MB, tak se vás App Store při stahování aplikací větší než 200 MB zeptá, zdali ji chcete opravdu stáhnout. Zaškrtnutím Vždy se zeptat pak zajistíte, že vás App Store požádá o potvrzení stažení u každé aplikace, kterou přes data budete chtít stáhnout.