iPhony 13 (Pro) nenabízí jednu z nejužitečnějších funkcí starších iPhonů pro telefonování

Ne ve všem překonávají loni představené iPhony 13 (Pro) své předchůdce. Skvělým příkladem může být absence potlačení hluku na pozadí při telefonních hovorech, které šlo u starších iPhonů aktivovat v Nastavení, konkrétně pak sekci Zpřístupnění. Na iPhonech 13 (Pro) však možnost (de)aktivace zcela chybí.

Na absenci přepínače pro (de)aktivaci potlačení hluku v pozadí začali upozorňovat jablíčkáři již krátce po vydání nových iPhonů s tím, že se jim ze strany Applu dostávaly jen neurčité odpovědi točící se kolem prověření jejich dotazu a tak podobně. O víkendu se však Apple konečně v jednom z diskuzních vláken odhodlal k objasnění celé záležitosti, když uvedl, že absence přepínače není chybou a tudíž není co softwarově opravovat. Na otázky ohledně toho, zda je tedy v systému potlačení hluku v pozadí u hovorů automaticky zapnuto nebo naopak natvrdo vypnuto sice zatím nezareagoval, podle diskuzních příspěvků se však zdá, že je správně první možnost a tedy potlačení zvuků v pozadí automaticky běží. To má však i své stinné stránky, jelikož si mnozí uživatelé stěžují na to, že jim je filtrován kromě zvuků v pozadí i hlas a kvůli tomu jsou tak telefonní hovory rázem složitější. Jedinou možností, jak tuto záležitost vyřešit, je nastavit si při volání vždy funkci izolace hlasu, která však také není dokonalá.