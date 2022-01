5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte levněji (14. 1. 2022 – 16. 1. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Vřískot

Dalším v řadě tajemných úmrtí páchaných maskovaným vrahem v malém městě se má stát skupina přátel kolem Sidney Prescottové. S rostoucím počtem obětí se Sidney a její přátelé musí zamyslet nad „pravidly“ hororů, protože se nacházejí tváří v tvář hororu brutálně skutečnému.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Vřískot pořídíte zde.

Lucy

Lucy je obyčejná, trochu jednodušší blondýna, jejíž přítel ji zaplete do obchodu s drogami. Má doručit kufřík drogovému bossovi Jangovi. Jeho muži Lucy omráčí a balíček s drogou, kterou má propašovat do Evropy, jí zašijí do břicha. Jeden z Jangových strážců Lucy kopne do břicha a díky tomu se balíček v těle poškodí a droga se začne uvolňovat do krve. Lucy je najednou mnohem silnější, rychleji uvažuje a má nadlidské schopnosti. Může za to neznámá substance, která výrazně zvýšila využití její mozkové kapacity. Lucy si uvědomí, že tato droga by v nepravých rukou mohla způsobit katastrofu. Spojí se proto s vědcem Samuelem Normanem, největším odborníkem na lidský mozek, jehož výzkum by mohl být klíčem k její záchraně. V patách má ale Janga a jeho zabijáky, kteří nechtějí o drogu přijít…

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

iTunes Extras

Film Lucy pořídíte zde.

Velká svatba

Herecké hvězdy Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Topher Grace, Susan Sarandon a Robin Williams září v romantické komedii VELKÁ SVATBA o rodině, která se snaží přežít víkendovou oslavu, jež hrozí fiaskem. Poté, co se na svatbu svého syna nečekaně dostaví jeho přísně konzervativní biologická matka, musí jeho adoptivní rodiče, dávno rozvedení Don a Ellie Griffinovi (De Niro a Keaton), k pobavení svých dospělých dětí i přátel znovu sehrát šťastný manželský pár. Na Griffinovi čeká nesnadný úkol. Pod drobnohledem svatebčanů se musí vyrovnat s minulostí, přítomností i budoucností – a hlavně se nesmí navzájem zabít.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Velká svatba pořídíte zde.

Zocelovací kůra

Když je milionář a manažer hedgingového fondu James King (Ferrell) usvědčen ze zpronevěry a odsouzen do San Quentinu, dá mu soudce 30 dní, aby si dal své záležitosti do pořádku. Zoufalý King se obrátí na Darnella Lewise (Hart), aby ho připravil na život za mřížemi. Ale navzdory Jamesovým stereotypickým, privilegovaným domněnkám je Darnell tvrdě pracující malý podnikatel, který nikdy nedostal ani pokutu za parkování, natož aby byl ve vězení. Společně se oba snaží Jamese ‚zocelit‘ a přitom zjistí, jak se mýlili o spoustě věcí – včetně jeden o druhém.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Zocelovací kůra pořídíte zde.

Na špatné straně

Dva až příliš horliví policisté jsou za překročení rámce svých povinností suspendováni ze služby. To jim ovšem nebrání, aby ve svém boji s podsvětím pokračovali na vlastní pěst a učinili spravedlnosti zadost. Krimi thriller s notnou dávkou násilí překračuje hranice žánru a poukazuje na problematiku přehnané politické korektnosti, která je v současném světě dovedena až ad absurdum.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Na špatné straně pořídíte zde.