Na iPhony se vrací Fortnite

Od příštího týdne bude v rámci GeForce NOW hra Fortnite spuštěna v časově omezené uzavřené betaverzi pro chytré telefony, a to prostřednictvím webového prohlížeče Safari v systému iOS a aplikace GeForce NOW pro Android.

Do bety se mohou registrovat všichni členové GeForce NOW a pomohou tak otestovat kapacitu serverů, kvalitu grafiky a zejména funkčnost nových ovládacích prvků uzpůsobených pro dotykové displeje. Členové budou do beta verze přijímáni po skupinách v průběhu následujících týdnů.

Vylepšené ovládání na dotykových displejích přináší úzká spolupráce s Epic Games. Hry z knihovny GeForce NOW si členové dosud skvěle vychutnali napři. s gamepadem. Ovládání přizpůsobené dotykovým displejům, které nyní do služby implementuje tým GeForce NOW, nabízí hráčům volbu více možností. Hrou Fortnite počínaje.

Pro možnost registrace do uzavřené bety je potřeba být členem GeForce NOW. Úrovně Priority nebo RTX 3080 hráčům nabízí přednostní přístup serverům a delší dobu relace, placené členství GeForce NOW však k účasti není nutné. Tipy k herním mechanikám nebo dotykovému ovládání najdete na této stránce.

Další hry s dotykovým ovládáním

Cloudové hraní na chytrých telefonech je pro vydavatele skvělou příležitostí, jak dostat své tituly do rukou více hráčů. Zejména ve verzích vhodných pro ovládání na dotykových displejích. Počítačové hry nebo herní enginy, jako je Unreal Engine 4, které podporují dotykové funkce systému Windows, mohou snadno umožnit podporu takového ovládání v rámci GeForce NOW.