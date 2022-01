Google: Apple šikanuje Android skrze iMessage

Je vám příjemnější vidět ve zprávách na vašem iPhonu modré bublinky namísto zelených, které značí klasické textové zprávy? Pak jste svým způsobem dotlačeni Applem do kouta, tedy alespoň podle jednoho z viceprezidentů Googlu Hiroshiho Lockheimera. Ten se totiž nechal nedávno na Twitteru slyšet, že rozlišování barev mezi iMessage a klasickými zprávami s sebou přináší nátlak Applu na uživatele ohledně koupě jeho produktů.

Poměrně bizarní slova Lockheimera se točí konkrétně kolem toho, že v dnešní době jsou iPhony zkrátka in a kdo je v mladší generaci nemá, ten se nemusí cítit úplně komfortně. A právě toho Apple dle něj využívá a skrze různé barvy zpráv nepřímo tlačí uživatele k nákupu jeho produktů, aby se “sjednotili” se svými přáteli a tedy jinými slovy nevybočovali z řady. Přední představitel Googlu pak samozřejmě nezapomněl dodat, že jeho společnost se v minulosti již snažila s Applem vést dialog o přenesení iMessage, popřípadě jakékoliv jejich odlehčené formy na Android, avšak bez úspěchu, což teorii o výše zmíněné prodejní strategii jen přiživuje.

Ať si o slovech Lockheimera myslíte cokoliv, pravdou je jak to, že jsou iPhony mezi teenagery extrémně oblíbené a tudíž jej zcela určitě mnozí chtějí mít už kvůli tomu, aby zapadli “do řady”, tak i to, že jestli něco androiďákům dle jejich slov dlouhodobě na jejich platformě chybí, je to komunikační způsob právě ve stylu iMessage. Komunikátory třetích stran totiž logicky zcela plnohodnotnou náhradou nejsou už kvůli tomu, že zkrátka nenabízí až tak velkou integraci do systému jako nativní aplikace.