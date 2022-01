Apple skryje u iPhonů 14 Pro Face ID pod displej. Co vše pod něj již dokáže skrýt konkurence?

Od uvedení revolučního iPhonu X se na poli chytrých telefonů řeší, zdali někdy přijde model s displejem od hrany až ke hraně, kde se nebude nacházet ani jeden rušivý element. Tím může být například všem dobře známý výřez neboli notch či průstřel, který je typický pro konkurenční telefony s operačním systémem Android. Ačkoliv jsou jablečné telefony v tomto lehce pozadu a stále spoléhají na nevkusný výřez, je nutné vzít v potaz, že se v něm ukrývá mimo selfie kamery i celý systém pro skenování obličeje skrze Face ID.

Nabízí se však zajímavé řešení. Co takhle všechny potřebné senzory, včetně zmiňované selfie kamery, ukrýt pod displej? Přesně o tohle se už v dnešní době pokouší řada konkurenčních výrobců chytrých telefonů. Na druhou stranu to bohužel není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Zatímco případné senzory nemusí být tak problematické, tak umístění fotoaparátu pod displej je se současnou technologií prakticky nemožné. Tím ale nemáme na mysli, že by tento koncept nešel realizovat. Dokonce už existují nejrůznější modely (primárně od čínských výrobců) s kamerou pod displejem, což si s sebou nese daň v podobě nedostačující kvality. A právě proto na něco podobného nelze vsadit například u iPhonů jakožto vlajkových lodí. Co všechno jde ale vlastně skrýt pod displej?

Prototyp telefonu Oppo se selfie kamerou pod displejem Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co lze ukrýt pod displej zařízení

Pojďme si ale rovnou ukázat několik příkladů, které už v dnešní době lze ukrýt právě pod displej. V takovém případě ani nemusíme chodit daleko. Jak už bylo zmíněno výše, konkurenční výrobci, kteří se spoléhají na operační systém Android, si v tomto směru hrají poměrně delší dobu, za kterou na trh přinesli zajímavá řešení. V dnešní době je nesmírně rozšířené pod displej (resp. přímo do něj) ukrýt čtečku otisků prstů sloužící pro zabezpečení celého zařízení. Tento přístup razí řada značek a určitě nesmíme zapomenout zmínit, že si samotní uživatelé tuto možnost nesmírně cení.

Kde výrobce Oppo skryl potřebné senzory Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Stejně tak se výrobcům podařilo pod displej ukrýt i takzvaný proximity senzor, který je zodpovědný za vypnutí displeje v případě, kdy se se sluchátkem přiblížíte k uchu během probíhajícího hovoru. Tím se zajišťuje úspora energie a předchází se tomu, abyste na displeji uchem něco „nenaťukali“. Stejně tak lze schovat i světelný senzor, jež podle světla v okolí automaticky upravuje jas displeje. Jelikož jsou tyto dva senzory malé a nezbaírají tolik prostoru, tak je lze ukrýt i do rámečku, pro což se rozhodl výrobce Oppo. V závěru ještě nesmíme zapomenout na již zmiňovanou selfie kameru. Tu se tedy již podařilo pod displej ukrýt, avšak problém zůstává ve zhoršené kvalitě, která je na dnešní poměry zkrátka nedostačující.

Jakým směrem se vydá Apple?

Render iPhonu bez výřezu iPhone 14 9 iPhone 14 8 iPhone 14 7 iPhone 14 6 +2 Fotek iPhone 14 5 Vstoupit do galerie

V posledních měsících se mezi jablíčkáři stále více řeší, zdali se Apple v případě letošní očekávané generace iPhone 14 rozhodně pro průstřel namísto výřezu. Častokrát se totiž spekuluje nad tím, že by se v průstřelu mohla ukrývat pouze přední kamera, zatímco potřebné senzory pro Face ID by se přesunuly pod displej. Jak bude telefon ve finále vypadat je prozatím pochopitelně nejasné, kvůli čemuž jsme odkázáni jen na spekulace a úniky. Uvítali byste iPhone bez výřezu, anebo vám naopak tolik nevadí?