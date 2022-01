Vidíte venku jiné počasí než hlasí iPhone? Pomozte jej Applu opravit

Také už se vám stalo, že i když iPhone hlásil se 100% jistotou sněžení, pohled z okna vám ukázal jasnou oblohu? Pokud se s podobným problémem setkáváte, pak můžete pomoci Applu vyplešit předpověď počasí ve vašem iPhone a to celkem sofistikovaným způsobem. Apple si je navíc patrně vědom toho, že počasí nemusí stoprocentně reflektovat realitu, protože žádná jiná funkce ani součást systému iOS nebo macOS nemá tak propracované nastavení nahlášení chyby jako právě počasí. Pokud se vám zdá, že za oknem vidíte něco jiného než co hlásí počasí v iPhone nebo, že místo kapek deště na vás dopadají sluneční louče, pak je možné jednoduše a velmi sofistikovaně nahlásit problém.

Otevřete si aplikaci počasí a v ní úplně dole pod všemi detaily jako je tlak, dohlednost a tak dále najdete položku Nahlásit problém. Na tu stačí kliknout a poté se již nebudete stačit divit, jak detailně Apple propracoval možnost nahlášení problému s počasím. Následně máte možnost nahlásit, jak ve skutenčosti ve vašem okolí je a Apple to porovná s tím, co hlásí jeho aplikace. Informace o poloze, které jsem sdílené, nejsou podle Applu sdružené s vašim Apple ID a nemusíte se tak bát o soukromí. Jednoduše řečeno, to, že nahlásíte problém, sice znamená, že Apple ví, že nějaké zařízení se nachází třeba v Praze a hlásí, že místo sluníčka vidí jeho uživatel déšť, ale tím to končí. Nedojde k propojení vašeho hlášení s informací o vás a vašem Apple ID.

Nahlásit můžete všeobecné povětrnostní podmínky, další detailní podmínky jako je například mlha, krupobití, blesky a tak dále a můžete nahlásit také subjektivní pocity informující o tom, jak se cítíte. Respektive, zda je podle vás příliš sucho, vlhko, vše je příjemné nebo naopak nepříjemné a tak dále. Pokud tedy počasí ve vaší oblasti neodpovídá tomu, co Apple hlásí ve své aplikaci, neváhejte a nahlašte problém, protože díky tomu pomáháte aplikaci vylepšovat.