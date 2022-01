Rekordní obchod v mobilním gamingu: Vydavatelé GTA kupují společnost Zynga

Krajina mobilního gamingu se nenávratně změnila. Herní vydavatel Take-Two (série Grand Theft Auto, sportovní série 2K) oznámil, že zakoupil společnost Zynga za těžko uvěřitelných 12,7 miliard dolarů (přibližně 272 miliard korun). Uskutečnilo se tak nejen velké přelití vlivu v mobilním hraní, ale i největší obchod v historii herního průmyslu vůbec. Posledního držitele rekordu, akvizici firmy Supercell čínským Tencentem, nový rekord překonal o celé dvě a půl miliardy dolarů. Tímto nákupem se z Take-Two najednou stává největší síla v mobilním hraní. Zynga integrací do Take-Two dostává i dohled nad všemi současnými a budoucími mobilními projekty amerického herního giganta.

Zynga samotná platí v mobilním gamingu za obrovské jméno již řadu let. Jméno společnosti jste mohli určitě zaregistrovat například před hraním některé z her z legendární série Farmville. Společnost je proslulá řadou takových nenáročných her, které ale i přes to, že je lze hrát zdarma, dokáží generovat obrovské zisky díky mikrotransakcím. Velké pozdvižení přitom v minulosti vyvolalo rozhodnutí svěřit této firmě značku Star Wars. Připravovaná bojovka Star Wars: Hunters sice nevypadá jako stvořená do portfolia Zyngy, podle prvních ohlasů jde ale o velmi zábavnou hru. Co říkáte na obří akvizici? Myslíte, že se teď můžeme těšit na kvalitnější hry z kultovního portfolia Take-Two? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.