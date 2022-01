Objevila se záhadná fotka údajného těla iPhonu. Jedná se o chystaný SE 3?

Jestli vyvolává nějaký produkt v posledních dnech čím dál více otázek, je to bezesporu iPhone SE 3. generace, jehož premiéra je naplánovaná zhruba za čtvrt roku. Ačkoliv jsou mnozí leakeři přesvědčeni o tom, že se od předešlé generace odliší pramálo, některé zdroje si stále trvají na svém a opakují, že u něj Apple po změně designu přeci jen sáhne, byť si nejsou jisti, jak moc. Druhé skupině nyní hraje do karet fotka zveřejněná twitterovým účtem @LeaksApplePro, který se v minulosti již několikrát ukázal jako poměrně přesný.

Na twitterovém účtu se objevila konkrétně fotka (na prvním místě v galerii vedle tohoto odstavce), která údajně zachycuje šasi doposud nepředstaveného iPhonu. Ačkoliv je kvalita naprosto bídná, vzhledem k Magic Mouse vedle je jasné, že rozměrově je údajný telefon zhruba na úrovni nynějšího iPhonu SE 2, což vede leakera stojícího za účtem k tomu, že by se mohlo jednat právě o třetí generaci iPhonu SE. Malý iPhone 14 totiž na letošní rok dle dostupných informací v plánu není a jediný produkt, u kterého by mohlo být tělo z fotky vyjma iPhonu SE 3 použito, je tak nová generaci iPodu touch, který je však mnoha leakery označován za mrtvý a tudíž se zdá být tato teorie relativně nepravděpodobná. Abychom však byli upřímní, v redakci bychom ruku do ohně nedali v žádném případě ani za to, že se nyní právě díváme na šasi iPhonu SE 3, byť by to byla skvělá zpráva. Designový upgrade by byl u tohoto modelu zcela určitě vítán.