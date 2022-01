Je Apple Car za dveřmi? Díly pro něj začal Apple shánět už před dvěma lety

Jestli lze nějaký projekt Applu označit dlouhodobě za záhadný, je to bezesporu Apple Car. Jednat by se konkrétně mělo o samořiditelný vůz, kterým by Apple rád pronikl do světa autonomních aut a změřil díky němu síly s již zaběhlými stálicemi tohoto odvětví. Projekt byl však v minulosti již nesčetněkrát přerušen, zcela zastaven či přepracován, takže o něm svět ve výsledku ví relativně málo. Poslední měsíce nicméně naznačují, že se vývoj vozu blíží pomalu ale jistě do finiše, což nyní potvrzují i zdroje asijského portálu Nikkei.

Zdrojům Nikkei se podařilo konkrétně zjistit, že v lednu loňského roku měl Apple poslat jednoho ze svých manažerů (konkrétně manažera dílů) vyjednávat s japonským výrobcem klimatizací Sanden dodávku dílů právě pro Apple Car. To mělo být údajně charakterizováno jako elektromobil s pokročilými funkcemi. Jelikož se však společnosti na spolupráci nakonec nedohodly a to i kvůli finančním problémům Sanden způsobeným pandemií koronaviru, nevyzradil Apple více informací, které by tajemství okolo Apple Car lépe rozkryly. Krach vyjednávání ale nebyl logicky pozitivní zprávou ani pro Apple, který kvůli němu přišel o jednoho z dodavatelů, o kterého evidentně vzhledem k tomu, že jej sám oslovil, stál. Jak se bude celá situace kolem Apple Car vyvíjet nicméně ukáže stejně až čas.