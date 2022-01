Letošní příchod AirPods Pro 2 je již naprosto jistý

Fanoušci špuntových sluchátek z dílny Applu budou mít letos po několika letech čekání opět důvod k radosti. Kalifornský gigant má totiž v průběhu podzimu v plánu odhalit druhou generaci velmi oblíbených sluchátek AirPods Pro. Potvrzují to jak prakticky všichni důvěryhodní leakeři posledních let, tak nyní i dodavatelé Applu podílející se na výrobě první generace těchto sluchátek.

S informacemi o potvrzení chystané výroby AirPods Pro 2 dodavateli přišel jako první velmi slušně informovaný portál DigiTimes, který se v minulosti již mnohokrát ukázal jako důvěryhodná studnice informací. Tomu se nyní podařilo od jeho zdrojů zjistit, že Apple intenzivně vyjednává s dodavateli skrze to, aby mohli spustit výrobu sluchátek co možná nejdříve a v co možná největším objemu, díky čemuž by tak měly být na podzim zajištěny dostatečné skladové zásoby. Apple totiž údajně očekává, že se stanou AirPods Pro 2 hitem letošních Vánoc, stejně jako tomu bylo loni u iPhonů 13 (Pro).

Ačkoliv zdroje nic konkrétního o AirPods Pro 2 neprozradily, z dřívějška víme, že u nich Apple počítá například s novým designem vycházejícím z Beats Studio Buds, vylepšeným zvukem a výdrží, lepší voděodolností a s trochou štěstí i zdravotními senzory pro monitoring základních zdravotních funkcí. Velmi solidního upgradu by se pak měla dočkat i nabíjecí krabička, která má být nově schopná vydávat zvuky pro snadnější dohledávání. Co se pak týče ceny, ta by se měla pohybovat na úrovni nynějších AirPods Pro 1. generace.

