Užitečné weby, které stojí za pozornost: Minecraft, zeměpisné hádanky a playlisty na míru

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Už vás nebaví hledat Walda? Na této internetové stránce si můžete vyzkoušet zábavné hledání neviditelné krávy. Jak poznáte neviditelnou krávu? Jednoduše – podle zvuku. Zapněte si zvuk, obrňte se trpělivostí a pusťte se do hledání. Čím více bodů nasbíráte, tím více zvířátek můžete na stránce hledat.

Web Find the Invisible Cow si můžete vyzkoušet zde.

Nelekejte se názvu – na této webové stránce opravdu nebudete vařit žádné

žáby. Boil the Frog je zajímavý web, na kterém zadáte dva různé libovolné interprety, a stránka vám posléze sama vygeneruje seznam skladeb, který má představovat škálu mezi vámi vybranými umělci. Playlist si následně můžete uložit do vaší knihovny v hudební streamovací služby Spotify.

Web Boil the Frog najdete zde.

Milujete cestování, dobrodružství a překvapení? To vše vám – byť jen ve virtuální podobě – nabídne webová stránka s názvem Virtual Vacation. Najdete zde například hru s názvem City Guesser, ve které budete muset hádat město, v němž jste se právě ocitli. Web ale nabízí spoustu jiných zajímavých funkcí, jako jsou třeba virtuální výhledy z oken lidí po celém světě, virtuální projížďky po světě nebo virtuální lety, při kterých si můžete vybrané destinace prohlédnout z ptačí perspektivy.

Web Virtual Vacation najdete zde.

Libujete si v číslech, zeměpisu a porovnávání velikostí? Pak vás zaručeně bude bavit web The True Size of the Countries. Jak jeho název napovídá, můžete si zde na mapě vybírat a vzájemně porovnávat velikosti jednotlivých států ve světě. Požadované země můžete buďto vyhledat přímo na virtuální mapě, nebo jejich název ručně zadat do textového pole v levém horním rohu stránky.

Web The True Size of the Countries si můžete vyzkoušet zde.

Zastáváte názor, že hranaté bloky jsou prostě nej? Pak je právě vám určená webová stránka s názvem Minecraft Classic. Jméno stránky jistě hovoří za vše. Díky tomuto webu si pohodlně v rozhraní vašeho webového prohlížeče můžete zahrát starý dobrý Minecraft.

Minecraft si v prostředí vašeho webového prohlížeče můžete zahrát zde.