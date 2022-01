Soumrak AirPodů? Mezi mladými lidmi stoupá obliba „drátových“ sluchátek

Řada z vás má jistě v živé paměti dobu, kdy se bezdrátová sluchátka AirPods od Applu stala obrovským hitem Vánoc. O dva roky později to ale vypadá, že se nad AirPody začínají v jistém směru stahovat mračna. Mezi mladými lidmi totiž začíná stoupat obliba náhlavních „drátových“ sluchátek v retro stylu.

Není to tak dávno, kdy v jistých kruzích platilo, že komu z uší čouhají AirPody, ten je správně cool. Vnímání toho, co je vlastně cool, se ale podle všeho v poslední době změnilo – jak už to tak bývá. Bezdrátová sluchátka AirPods od Applu jsou na trhu již několik let, a stále ještě přináší firmě nezanedbatelnou část jejího zisku. Jejich popularita ale zároveň začíná zejména mezi mladými lidmi pomalu upadat.

Krátce a jednoduše by se vysvětlení tohoto „úpadku“ dalo shrnout do konstatování, že se AirPody za dobu své existence zkrátka mezi uživateli až příliš mnoho rozšířily. Naopak začala stoupat popularita tradičních „drátových“ sluchátek, čemuž v nemalé míře přispěl i fakt, že se se sluchátky tohoto typu nechávají čím dál častěji vidět nejrůznější známé osobnosti, jako třeba Bella Hadid, Lily-Rose Depp nebo Zoë Kravitz. Řada mladých lidí také na svých sociálních sítích vysvětluje, proč se rozhodla dát přednost drátový sluchátkům před AirPody. Nemusí jít přitom nutně jen o náhlavní sluchátka – spousta lidí se vrací ke klasickým EarPods sluchátkům.

Jedním z důvodů, proč se „dráty“ vrací do módy, je absence nutnosti dobíjení sluchátek. Biz Shervert z Document Journal v souvislosti s klesající oblibou AirPodů u mladých lidí zase poukazuje na rostoucí obavy některých uživatelů z negativních následků, které by mohlo mít příliš dlouhé a časté vystavování se Bluetooth signálu.

Někteří lidé zase chtějí prostřednictvím nasazených sluchátek vyslat svému okolí signál o tom, že nejsou momentálně „k dispozici“, a pro tyto účely mohou být AirPody vzhledem ke svým malým rozměrům a absenci. kabelu příliš málo viditelné. Svou roli v rozhodnutí odložit AirPody a vyměnit je za drátová sluchátka může hrát i styl, kdy řada mladých lidí preferuje retro estetiku, do které futuristicky vyhlížející stopky AirPodů příliš dobře nezapadají.

Patříte také mezi ty, kteří nedávno odložili své AirPody? Jaké důvody vás k tomu vedly?