Máte rádi technologie a chcete o nich psát pro miliony čtenářů? Máme pro vás práci!

Zajímáte se o moderní technologie? Baví vás číst o nich články, zkoušet je využívat na 100 % a zjišťovat, jak vám umí usnadnit život? Je nám jedno, jestli vás baví Apple, Samsung, Android nebo technologie všeobecně. Pokud jste opravdovými fanoušky technologií a rádi byste své poznatky předávali dalším milionům čtenářů měsíčně, pak by vás mohly následující věty zaujmout. Pro naše média hledáme redaktory, kteří mají skutečný zájem o technologie a to konkrétně o Apple, Samsung, Android nebo všeobecně o technologie a vědu. Hledáme jak redaktory na full-time, tak i redaktory, kteří by rádi čas od času přispěli nějakým zajímavým článkem.

Nabízíme jak možnost spolupracovat na full-time, tak i pouze občasně, případně jako recenzent novinek a tak dále. Vše je skutečně o dohodě a proto ani nebudeme uvádět odměnu, protože ta závisí na naší domluvě. Samozřejmě ale počítejte s tím, že naše odměna reflektuje odměny v ostatních vydavatelstvích a opravdu nechceme, aby pro nás někdo psal zdarma.

Pokud jste v předchozích řádcích našli sebe sama, pak budeme rádi, když nás kontaktujete na email info@textfactory.cz a napíšete nám něco o sobě, téma, kterému byste se chtěli věnovat a o jakou formu spolupráce máte zájem. Zda hledáte práci na full-time, nebo chcete při škole/práci napsat pár článků do měsíce Nezapomeňte přidat také ukázkový článek, ve kterém ukážete to nejlepší co dokážete. Téma článku je jen a jen na vás. Předem děkujeme za všechny maily a ještě jednou bychom rádi zdůraznili, že opravdu hledáme lidi, kteří mají o dané téma zájem, nikoli copywritery, kteří v pondělí píší o potápění a v úterý o iPhone a přitom ani o jednom tématu nevědí nic. Budeme se těšit a věřím, že možná právě vy, kdo nyní čtete tato slova, budete našim novým kolegou.