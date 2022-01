Pokud nebude v budoucnu vynalezen zázračný lektvar, která nám zajistí nesmrtelnost, tak je naprosto jasná jedna věc – všichni jednoho dne zemřeme. Jedná se o realitu, kterou je prostě a jednoduše nutné přijmout a naučit se s ní žít. Každý z nás by měl před svou smrtí co možná nejvíce zjednodušit následné počínání pozůstalých. Tím mám namysli například rozdělení majetku a dalšího dědictví, sepsání testamentu apod. Prakticky všichni jedinci už v dnešní době navíc vlastní nespočet různých dat, ke kterým už by se po vaší smrti nikdy nikdo nedostal. To samozřejmě může být pro některé lidi ideální, jelikož nechtějí svá data komukoliv předat. Pokud byste ale naopak chtěli veškerá svá data z Apple ID předat pozůstalým, tak existuje jednoduchá možnost, jak na to.

Jak na iPhone nastavit kontaktní osoby pro pozůstalost

S příchodem operačního systému iOS 15.2 jsme se konečně dočkali přidání nové funkce, kterou Apple představil již několik měsíců nazpátek. Konkrétně si díky této funkce můžete nastavit kontaktní osoby pro pozůstalost, které v případě vaší smrti získají přístup ke všem vašim datům, která máte uložená pod svým Apple ID. Jestliže vás tato funkce zaujala a chtěli byste, aby mohly některé blízké osoby po vaší smrti přistupovat k vašim datům, tak se nejedná o nic složitého. Kontakty pro pozůstalost nastavíte následovně:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu otevřeli nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části obrazovky klepněte na váš účet.

Následně lokalizujte a rozklikněte možnost s názvem Heslo a zabezpečení.

Zde pak klepněte na řádek Kontaktní osoba pro pozůstalost.

Po otevření této možnosti se zobrazí průvodce, ve kterém si kontaktní osobu zvolíte.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na vašem iPhonu nastavit kontaktní osoby pro pozůstalost. V průvodci si prvně vyberete osobu, které důvěřujete – například z rodinného sdílení, není to ale podmínkou, může se jednat o kohokoliv. Následně je nutné výběr potvrdit, a poté vybrat způsob pro zaslání přístupového klíče. V případě vaší smrti pak bude stačit, aby tento přístupový klíč, společně s úmrtním listem, kontaktní osoba doložila, čímž získá přístup k vašim datům. Pokud si vás někdo přidá jakožto kontaktní osobu pro pozůstalost, tak přístupový klíč k datům dotyčného najdete v Nastavení → váš účet → Heslo a zabezpečení → Kontaktní osoba pro pozůstalost.