Apple již 15 let pomáhá s bojem proti HIV/AIDS. Podívejte se, co za tuto dobu dokázal

Že není Applu cizí dobrosrdečnost není již dlouhé roky žádným tajemstvím. Ostatně, s bojem proti HIV/AIDS pomáhá skrze své partnerství s charitativní organizací (RED) již dlouhých 15 let, za které se mu podařilo i skrze prodeje jeho produktů vybrat zhruba 270 milionů dolarů pro boj s těmito onemocněními. A jelikož je pro (RED) partnerství s Applem s ohledem na jeho intenzitu velmi důležité, rozhodla se organizace pro malou rekapitulaci tohoto patnáctiletého spojení formou videa zachycujícího důležité milníky spolu s produkty, které pomohly právě v boji s nemocí.

Apple peníze pro fond nezískává jen prodejem produktů. Čas od času totiž spouští i různé akce vázané například na různé svátky, v rámci kterých přispívá například při placení přes Apple Pay určitou částkou za každou platbu. Samozřejmostí je pak darování “vlastních” peněz Applu přímo na fond bez ohledu na zákazníky. Kromě peněz ale pomáhá fondu samozřejmě i to, jak se díky Applu dostal do povědomí světa. Pravdou totiž je, že jej ještě předtím, než si jej vzal Apple takříkajíc pod křídla a nezačal do ruda obarvovat své produkty, nikdo příliš neznal. Partnerství s takto silným světovým hráčem je tedy pro (RED) bezesporu požehnáním.

