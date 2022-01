Na iPhony se chystá další hra ze zombie světa, její grafika vás ohromí

Zombíci stále z té nejpopulárnější kultury nezmizeli. Fenomén, který zřejmě začal filmem Noc oživlých mrtvol George A. Romera se drží i v neustálé oblibě herního průmyslu. Zombie totiž představují skvělý typ nepřítele, kterého můžete na nebohé hráče vysílat po obrovských vlnách a využívat potěšení z jejich masové likvidace. Přesně takový princip využívá i nadcházející střílečka Dead4Returns. Ta vytváří apokalyptický svět, kde zůstává původ oživlých mrtvol neznámou. Do takového nehostinného prostředí jste pak vysazeni vy jako ostrostřelec, jež bude mít za úkol vyčistit jednotlivé herní mapy. Přestože však hra nabízí i mód pro jednoho hráče, její specialitou bude multiplayerová koooperace, v nichž zúročíte týmovou práci i znalost chování speciálních zombie potvor.

Ze záběrů z hraní i ze samotného konceptu je jasné, že se hra silně inspiruje dnes již ostřílenou klasikou Left 4 Dead. Ta si však cestu na mobilní zařízení nikdy nenašla. Dead4Returns by ji přitom mohlo celkem obstojně nahradit. Limitace mobilních zařízení vývojáři přijímají za své, nemírní se ale v oblasti vymazlené grafiky. Hra využívá herní engine Unreal Engine 4, takže bude zajímavé sledovat, jak se nakonec tak pokročilý nástroj promítne do finální podoby hry. Dead4Returns tento měsíc vstupuje do fáze předběžného přístupu, kde se jí ještě budou obrušovat ostré hrany. Finální verze zatím nemá známé datum vydání.