iPhony nabídnou příští rok brutální vylepšení optického zoomu

Jestli jsou za něco iPhony dlouhodobě kritizovány, pak jsou to jejich zoomovací schopnosti. Ty sice Apple loni u iPhonů 13 Pro solidně zlepšil, když optický zoom zvýšil ze dvojnásobného na trojnásobný, i tak však má v porovnání s konkurencí co dohánět. V příštím roce bychom se však mohli v tomto směru dočkat konečně zajímavějšího upgradu, kterým by Apple své telefony v zoomovacích schopnostech více než zdárně konkurenci přiblížil.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept (1) iPhone 14 Pro koncept (2) iPhone 14 Pro koncept (3) iPhone 14 Pro koncept (4) +8 Fotek iPhone 14 Pro koncept (5) iPhone 14 Pro koncept (6) iPhone 14 Pro koncept (7) iPhone 14 Pro koncept (8) iPhone 14 Pro koncept (9) iPhone 14 Pro koncept (10) iPhone 14 Pro koncept (11) Vstoupit do galerie

Podle zdrojů analytika Jeffa Pu, jehož předpovědi se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako velmi přesné, má Apple v plánu v příštím roce nasadit u teleobjektivu periskopický systém, který mu umožní zjednodušeně řečeno nasadit do těla telefonu daleko větší fotosoustavu založenou na lomu světla, díky které tak budou moci uživatelé přibližovat ve vysoké kvalitě objekty mnohem lépe než je tomu nyní. Periskopický systém sice už pár výrobců androidích telefonů využívá, není však zatím úplně rozšířený, takže se v tuto chvíli nedá tak úplně říci, kam až může Apple jeho úroveň vytáhnout. Jelikož je však v tvorbě fotoaparátů pro smartphony přeborník, dají se od něj očekávat velké věci.

Letošek je nejistý

Některým z vás zcela určitě neuniklo, že se o periskopickém objektivu poměrně intenzivně hovořilo i v souvislosti s iPhony 14 Pro, jejichž premiéra je naplánována na letošní rok. Ačkoliv slova Pua mohou na první pohled působit tak, že s touto technologií Apple letos nepočítá, pravdou je, že se jí u “čtrnáctek” klidně dočkat můžeme, byť v porovnání s iPhony 15 Pro “jen” v osekanější verzi s nižším optickým zoomem, na které si Apple otestuje celkovou funkčnost tohoto řešení. Zda se pro jeho nasazení rozhodne či nikoliv se nicméně pravděpodobně dozvíme již v několika následujících měsících, které přinesou zcela určitě celou řadu úniků informací.