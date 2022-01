Hlasová asistenta Alexa řekla 10leté holčičce, ať strčí do elektrické zásuvky minci

Naprosto bizarního přešlapu se před nedávnem dopustil Amazon skrze svou umělou asistentku Alexu. Ta totiž poradila desetileté holčičce z USA strčit do elektrické zásuvky kovovou minci, čímž ji ohrozila na životě. Záměr Alexy byl přitom zcela jiný – chtěla dát dítku jen výzvu ke splnění.

Se zvláštním příběhem se na Twitteru “pochlubila” konkrétně matka holčičky, která byla zároveň přímým svědkem události. Ta se nechala konkrétně slyšet, že se svou dcerkou rády plní nejrůznější výzvy například z YouTube a tak podobně, takže vyzvání umělé asistentky Amazonu její dcerou o zadání nějaké nové nebylo nic zvláštního. To však až do chvíle, dokud asistentka nevyzvala holčičku k tomu, aby na kovové vidlice povytažené nabíječky pro elektroniku z elektrické zásuvky položila opatrně kovovou minci. To však naštěstí holčička neudělala, jelikož si byla nebezpečnosti celé akce vědoma, což ji velmi pravděpodobně uchránilo od úrazu či v horším případě smrti.

Příběh matky se stal na Twitteru velmi rychle virální záležitostí, která doputovala až k samotnému Amazonu. Ten celou záležitost prověřil a k překvapení mnoha uživatelů nepřímo potvrdil, že něco takového skutečně bylo možné. Vydal totiž update firmwaru asistentky, který měl podobné problémy do budoucna vymýtit a tedy zajistit uživatelům vyšší bezpečnost. Nálepku tvůrce nástroje, který naváděl k naprosto šílené činnosti mu však chvíli nikdo neodpáře.