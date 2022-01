Vývoj nového “levného” externího displeje Applem potvrzen dalším zdrojem

Zatímco v minulosti představoval Apple externí displeje pro své počítače poměrně často, v posledních letech je jich jako šafránu. Dočkali jsme se v nich totiž jen odhalení Pro Display XDR monitoru, který je však vzhledem ke své ceně pro většinu jablíčkářů nemyslitelný. Zdá se ale, že se konečně blýská na lepší časy.

Je tomu jen pár týdnů, co se začalo v kuloárech šuškat o tom, že se v Apple Parku pracuje na levnější verzi Pro Display XDR, která by byla určená pro méně náročné uživatele s nižším budgetem. A právě jeho vývoj před pár hodinami potvrdil i jeden z předních zdrojů informací z jablečného světa – konkrétně reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg. Tomu se podařilo zjistit konkrétně to, že se vývoj displeje blíží finiši a jeho odhalení je tak možné již v letošním roce. Co se pak týče ceny, ta by měla být přibližně poloviční oproti Pro Display XDR, což jinými slovy znamená cenovku kolem 60 000 Kč. S ohledem na tuto částku se dá proto očekávat, že zobrazovací schopnosti tohoto zařízení budou na velmi vysoké úrovni, díky čemuž by tak měl displej uspokojit velké množství uživatelů. Na konkrétní technické specifikace si nicméně ještě počkáme.