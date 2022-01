Na návštěvě v sídle Applu: Podívejte se dovnitř jedné z nejdražších budov světa

Jedním z posledních velkých projektů a v podstatě minimálně co se rozměrů týká tím vůbec největším, který ještě prosadil Steve Jobs, je nové sídlo společnosti Apple. Jedná se o jednu z nejdražších budov na této planetě, jejíž stavba stála 5 miliard amerických dolarů, tedy zhruba 110 miliard korun. Samotná výstavba trvala pět let a bylo pro ni potřeba vymyslet nejen nové technologické postupy, ale i samotné způsoby zpracování materiálů. Na následujícím videu se můžete podívat, jak to v sídle Applu vypadá a co vše v něm najdete.