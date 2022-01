Český Apple neví, kdy jsou Vánoce. Stále láká na nákup dárků pod stromeček

Konec starého roku a začátek toho nového není lehký pro nikoho – ať už kvůli probdělým nocím kvůli oslavám svátků nebo jednoduše kvůli zpohodlnění za pár dní volna. Člověk by si však přesto myslel, že u těch největších technologických společností je přeci jen návrat do režimu a tedy i opětovný rozjezd běžného života tak nějak snadnější, jelikož disponuje prostředky, které jim v tom pomáhají. Jak se ale zdá, minimálně u českého Applu tomu tak není.

Za sedm dní uplynou přesně dva měsíce od chvíle, kdy Apple spustil na české mutaci svého webu vánočního dárkového rádce, kterým se snažil zvýšit před blížícími se svátky zájem o své produkty. Na tom by nebylo nic absolutně nic zvláštního, kdyby ovšem Apple načasoval vypnutí tohoto rádce na období po Štědrém dnu, maximálně pak po Silvestru (budeme-li brát v potaz to, že mnozí lidé vnímají Vánoce jakožto celý poslední prosincový týden). Nic takového se ale nestalo, takže ještě nyní – tedy 3. ledna 2022 na českém Apple Online Storu láká kalifornský gigant hned na jeho úvodní stránce na nákup vánočních dárků a to jak hesly, tak i grafikami symbolizujícími vánoční hvězdy, padající vločky a tak podobně. Někdo sice může namítat, že se na mikrostránce nevyskytuje ani jednou zmínka o Vánocích, ale jejich symbolika je zde více než jasná. Nechme se proto překvapit, jak dlouho nám je bude Apple na Online Storu ještě připomínat.