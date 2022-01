Jaký bude hardwarový jablečný rok 2022 dle redakce LsA

Začátek nového roku je naprosto ideální příležitostí k pomyslnému nahlédnutí do křišťálových koulí a věštění všeho, co by nás mohlo v následujících 365 dnech potkat. Křišťálovou kouli sice v redakci Letem světem Applem (zatím) nemáme, zato však máme jasnou představu o tom, co bychom rádi od Applu v jeho 46. roce života viděli. Pojďte se tedy spolu s námi podívat na předpověď roku 2022 podle redakce Letem světem Applem – v tomto článku konkrétně z hlediska hardware.

Roman

V roce 2022 nás podle mého názoru nečeká žádný nový produkt jako takový, o to zajímavější však budou nové generace těch stávajících. I když nejsem cílová skupina, těším se jak se Apple popasuje se svým slibem dát do dvou let do všech Maců vplastí procesory. To se totiž bude týkat také Macu Pro a u té příležitosti čekáme na zbrusu nový design. Stejně tak je tomu i u iMaců, kde čekám návrat iMacu Pro a to ve stylu XDR displeje. Co se týká iPhonů, zde si myslím, že se mnohem víc prohloubí rozdíl mezi základní a „Pro“ verzí s tím, že mezi největší vychytývky iPhone 14 Pro bude bezesporu patřit displej s průstřelem místo výřezu. Světlo světa spatří zřejmě také nová generace AirPods Pro u které jsme skutečně zvědav, co přinese. Zatím to totiž nevypadá tak, že by měl pro AirPods Pro Apple v rukávu nějaké zázračné eso a odlišit je od první generace bude hodně složité. Těším se také na nové MacBooky Air a tak nějak v koutku duše doufám, že se objeví také levnější varianta displeje přímo od Applu. Sám mám sice XDR, ale vůbec by mi nevadilo, kdybych si mohl vybrat mezi levnější a dražší variantou.

Jirka

Když se mě kolegové z redakce ptají na nové produkty a jejich představení, často jim říkám, že musíme věřit do poslední chvíle, že budou přesně takové, jaké si přejeme, potažmo že dorazí v období, o kterém se hovoří. A přesně tak se dívám i na rok 2022. V hloubi duše věřím tomu, že bude opravdu zajímavý a hlavně velmi bohatý na nové produkty a to i přesto, že se i na něm výrazně podepíše pandemie koronaviru. Jsem si jistý, že kromě iPhonů 14 (Pro) a iPhonu SE 3. generace dorazí nový větší iMac, redesignovaný MacBook Pro, redesignovaný iPad Pro nebo třeba Mac mini. Věřím i tomu, že se dočkáme odhalení prvních chytrých brýlí Applu, byť nejsem úplně přesvědčen o tom, že se jejich spuštění prodejů dočkáme taktéž v roce 2022, nebo až později. Taktéž věřím tomu, že bude rok 2022 rokem, kdy Apple ukáže v plné síle, čeho jsou schopné čipy Apple Silicon, jelikož by měl právě v tomto roce završil svůj přechod z Intelu na vlastní řešení. Nový macOS by proto mohl být extrémně zajímavý z hlediska exkluzivit, které Silicony oproti strojům s podporovanými Intely přinesou. Jakožto milovník Apple Watch pak samozřejmě nesmím zapomenout na jejich novou generaci, u které doufám, že už mě k nákupu přiměje. „Pětky“ už se mi na ruce moc nosit nechtějí, ale dávají mi pořád větší smysl než „šestky“ a „sedmičky“, bohužel.

Amaya

Rok 2022 by v podání Applu mohl být spíše rokem evolučním než revolučním. Apple v uplynulém roce představil pár zajímavých novinek a konceptů, a dá se předpokládat, že v následujícím roce bude pokračovat v jejich postupném rozvíjení. Tak jako každý rok se samozřejmě i letos dočkáme jistot, jako jsou nové iPhony, iPady a Apple Watch. Co se nových iPhonů týče, mohly by přinést vylepšení displejů, fotoaparátů, prodloužení výdrže baterie, a věřím také spekulacím, podle kterých by společnost Apple měla v následujícím roce představit třetí generaci populárního iPhonu SE. V případě Apple zase očekávám představení minimálně jedné nové zdravotní funkce. Letos mě velmi příjemně překvapily nové MacBooky Pro, a věřím, že Apple bude i v příštím roce pokračovat ve vylepšování a rozšiřování své produktové linie počítačů s čipy Apple Silicon. Vzpomínám si, jak jsem v závěru loňského roku předpovídala také další vývoj v oblasti služeb od Applu. Vzhledem k tomu, jak velký důraz klade cupertinská společnost na tento segment, předpokládám další vývoj i v následujícím roce. Nemyslím si ale, že dojde k představení vysloveně nových služeb, spíše k vylepšení a restrukturalizaci těch stávajících.

Adam

Jistě nejsem jediný, který byl z konceptu podoby Apple Watch Series 7 poměrně nadšený. Nedočkal jsem se, protože tato generace chytrých hodinek Applu je vlastně pořád stejná, jen jí trochu narostl displej. A protože konkurence v oblasti nositelností už vystrkuje růžky, a zejména Samsung je v tomto ohledu poměrně na vzestupu, bude musel Apple patřičně reagovat. Pokud i v sedmém roce existence svých chytrých hodinek představí společnost zase ten samý design, osobně to budu brát jako výsměch uživatelům. Takže prosím, pokud něco, ať jsou Apple Watch Series 8 už konečně jiné. A pak jsou zde samozřejmě ty chytré brýle. Ray-Ban Stories jsou velice vkusným příkladem toho, jak by taková technologie mohla vypadat a fungovat. Kdyby ta v podání Applu byla plně integrovaná do systému iOS, dostali bychom velice zajímavé zařízení, které bude mít navíc rostoucí potenciál. Je spíše otázkou, jestli na to ještě není příliš brzy. Ming-Chi Kuo říká, že ne, a já bych mu v tom rád věřil. Měli bychom zde totiž novou produktovou řadu, a to dozajista revoluční. Pak už bude chybět jen ten skládací iPhone.

Vratislav

Největší očekávání mám na nový MacBook Air, který by dle všeho mohl přijít již v první polovině roku 2022. Otázkou ale zůstává, zdali se vůbec bude jednat o laptop s označením „Air“ či nikoliv, avšak to není tak úplně podstatné. Hlavní je, že mám na mysli takzvaně základní jablečný notebook. Podle dosavadních informací jsme už jen kousek před odhalením nové generace čipu Apple Silicon, respektive tedy Apple M2, který by mohl přinést ještě lepší výkon než M1 a nižší energetickou náročnost. Bude proto nesmírně zajímavé sledovat, kam se Apple v oblasti počítačů dokáže v příštím roce posunout. Co se jinak týče ostatních produktů, zároveň mám vysoká očekávání na iPhone 14. Jak ale bude vypadat, případně jaké novinky nabídne, si pochopitelně netroufám ani pomyslet.

Jan

Jaký bude hardwarový rok 2022 nemám odvahu tvrdit. Mohu tak leda říct, co bych si přál a doufám, že se stane. V poslední době se ve velkém hovoří o iPhonu SE 3. generace. jestliže jej opravdu Apple odhalí, čekám design iPhonu XR s Touch ID v hlavním tlačítku, čip Apple A15 a samozřejmě nízkou cenu. Nechme se tedy překvapit. Co se iPhonů 14 týče, nemám absolutně ponětí, co momentálně čekat. Nejvíce by se mi asi líbil průstřel v displeji místo notche a konečně USB-C. Má největší očekávání ale směřují k Apple Watch Series 8. Ruku na srdce, letošní generace byla zklamáním. Osobně tedy doufám, že se v roce 2022 dočkám nových Apple Watch, která nabídnou nějaký další senzor a především delší výdrž na jedno nabití. Hlavně druhý aspekt mi přijde zásadní nejen pro mě, ale pro velkou část uživatelů. Šušká se také o nových AirPods Pro druhé generace, která, jestli dorazí, musí přinést opravdu velmi kvalitní zvuk. Zbožným přáním je pak alespoň nějaká oficiální zmínka o Apple Car nebo chytrých brýlích.

Pavel

Na konci roku se mě v poslední době hodně známých ptá, na co se můžou od Applu v následujícím roce těšit. A já jím vždy jednoduše odvětím, že prakticky na úplně to samé. Je jasné, že se dočkáme nového iPhonu 15 (Pro), o kterém se zas a opět bude mluvit pouze v superlativech. Osobně si ale myslím, že z hlediska novinek už není jablečný telefon to, co táhne. Aktuálně se jedná o Mac a hlavně příslušenství, tedy dle mého názoru. V roce 2021 jsme se konečně dočkali kompletního přepracování MacBooků Pro a jak už jsme několikrát nastínili, tak se brzy dočkáme představení nového a kompletně přepracovaného MacBooku Air, kterým kalifornský gigant tuto vlnu přepracování jablečných počítačů dokončí. Už nyní vím, že se bude jednat o naprosto perfektní zařízení, které bude jednak přístupné z hlediska ceny, a jednak rozhodně díky čipu M2 nabídne takový výkon, který bude více než dostačovat obyčejným uživatelům. Díky tomu se konečně pořádně rozdělí jablečné počítače pro profíky a pro klasické uživatele. Co se příslušenství týče, tak se hodně mluví o Apple brýlích, kterým ale tak úplně nevěřím. Spíše doufám ve vylepšení AirPods, společně s Apple Watch – v poslední době si totiž uvědomuji, že právě tato dvě zařízení jsou to, co mi dělá každodenní život jednodušší.