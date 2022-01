Jaký bude softwarový jablečný rok 2022 dle redakce LsA

Začátek nového roku je naprosto ideální příležitostí k pomyslnému nahlédnutí do křišťálových koulí a věštění všeho, co by nás mohlo v následujících 365 dnech potkat. Křišťálovou kouli sice v redakci Letem světem Applem (zatím) nemáme, zato však máme jasnou představu o tom, co bychom rádi od Applu v jeho 46. roce života viděli. Pojďte se tedy spolu s námi podívat na předpověď roku 2022 podle redakce Letem světem Applem – v tomto článku konkrétně z hlediska software.

Roman

Upřímně řečeno je mi celkem jedno, jaké nové funkce si Apple připraví. Není totiž nic, co by mi v telefonu, počítači nebo iPadu nějak zásadně chybělo. Dokonce i s Apple TV jsem spokojen. Jediná věc, která mě mrzdí a doufám, že se zlepší je odladění software na nový hardware. Letos jsem měl možnost vyzkoušet všechny Apple novinky s aktuálním softwarem a fakt, že iOS 15 nereflektuje menší výřez iPhonu nebo v podstatě od začátku nepočítal Apple s ručním přepínáním makro režimu am useli jsme čekat tři měsíce až tuto funkci doda, mi začínají tak trošku vadit. iPad mini, jehož velikost displeje prošla radikální změnou vlastně nenabízí jedinou aplikaci a to včetně těch nativních, která by dokázala využít větší displej a tak se díváte na dvojité rámečky a zatím co ty hardwarové chápete, ten šedě svítící okraj okolo aplikací vám tak nějak rozum nebere. Stejně tak MacBook Pro, kde mi vůbec nevadí výřez, ale vadí mi, že Apple nedokázal nabídnout možnost udělat menuBar jedním kliknutím černý a výřez tak nechat zmizet. Pevně doufám a opravdu si přeju, že softwar v příštím roce bude reflektovat hardware a nabídne možnosti, jak nové produkty využít na plno a to od prvního dne, kdy budou na trhu.

Jirka

Jaký bude softwarový rok 2022? Modlím se, aby dobrý a to nikoliv s ohledem na chybovost jednotlivých OS, ale spíš s ohledem na novinky, které mi v posledních letech v systémech zatraceně chybí a které bych už proto moc rád vidět. Popravdě, nemám vyloženě pocit, že by se měly OS Applu nějak výrazně proměnit, ale štve mě, že se od sebe v posledních letech jednotlivé verze liší extrémně málo a člověk proto už nemá vlastně ani šanci říci někomu: „na ten systém aktualizuj, to se fakt vyplatí„. Strašně rád bych na iPhonech viděl třeba pokročilejší multitasking s podporou dvou spuštěných aplikací vedle sebe (či pod sebou), lepší využití stavového řádku u iPhonů 13 či přizpůsobitelnost Lock Screenu a proto moc doufám, že bude právě letošek rokem, který mé tužby ukojí. Modlit se za českou Siri a podobné věci se pak za poslední roky stalo již jakými evergreenem, který nemá dle mého moc smysl znovu opakovat, ale jasně, potěšilo by to. Stejně tak bych byl rád za rozšíření některých služeb Applu do našich luhů a hájů, protože mi už fakt dost vadí, jak se propast mezi US Applem a tím pro zbytek světa prohlubuje.

Amaya

Bylo by nepochybně skvělé předpovídat Applu na příští rok převratné softwarové novinky, obávám se, ale, že ani v tomto směru se nedočkáme revoluce a „wow momentů“. Stoprocentně se – ostatně jako každý rok – dočkáme vylepšení v rámci operačních systémů watchOS, iOS, iPadOS, macOS i tvOS. V souvislosti s watchOS se již delší dobu spekuluje o možnosti měření krevního tlaku nebo hladiny krevního cukru, tyto funkce by se ale s velkou pravděpodobností neobešly bez změn v hardwaru v podobě nových typů senzorů. Ve spojitosti s budoucností softwaru od Applu je často zmiňován fakt, že firma v podstatě již vše převratné představila, a v současné chvíli zbývá prostor spíše pro dílčí vylepšení. Já osobně stejně jako každý rok (a nejspíš marně) doufám v zavedení možnosti více uživatelských účtů v iPadOS, ve watchOS bych zase uvítala možnost nastavení „režimu nemoci / dovolené“ při uzavírání kroužků. K dílčím vylepšením by kromě jednotlivých operačních systémů mohlo dojít také u některých nativních aplikací a služeb, mohlo by přijít i překvapení v podobě operačního systému homeOS.

Adam

Předvídat, jaké nové funkce svých operačních systémů nám Apple na červencové WWDC22 předvede, je v tuto chvíli poměrně těžké. Přece jen je třeba dohnat nějaké ty chyby stávajících operačních systémů, jako je iOS 15 a macOS 12 Monterey. Dovolil bych si ale vyslovit zbožné přání v tom, aby se společnost konečně pořádně zaměřila na domácnost. O novém systému homeOS už se šušká poměrně dlouho a nevidím důvod, proč by neměl pojmout nejen operační systémy HomePodů, ale také případně dalšího příslušenství, které třeba společnost chystá. HomePod, jako takový, je pak strašně krásná věc, která je tak neintuitivní a nelogická, až to trhá srdce. Apple se jej pokusil vytvořit na bázi samostatného zařízení, jenže logika lidí na to stále není připravena, a tak se jej snaží ovládat spíše skrze iPhone nebo Mac. V prvním případě to s přimhouřenýma očima jde, ale poslat si hudbu skrze AirPlay z Macu do HomePodu mini je prostě tak nelogický a zpola funkční postup, až se chce brečet. Po samotném vylepšení fungování Domácnosti ale již volá hodně uživatelů a já věřím, že to bude priorita příštího roku.

Jan

Abych řekl pravdu, dlouho jsem přemýšlel, jak svůj odstavec v tomto příspěvku začít. Ačkoli můžeme říct, že WWDC je tady za pár měsíců, o chystaných systémech se zatím vůbec nešušká. Nedělám se iluze, že by Apple nic nového v nadcházejících systémech nepředstavil, v současné době je to pro mě ale těžké odhadovat. Upřímně ani sám nedokáži říct, co bych od nových systémů chtěl, nebo co mi snad, vzhledem k tomu, jak zařízení používám, nyní chybí. Poměrně často hledím na různé uživatelské koncepty operačních systémů, přičemž nejčastěji jde o iOS. Pokud mají být tyto koncepty nějakým projevem přání uživatelů, tak ti by si přáli Split Screen na iPhonu, což by dle mého bylo k užitku pouze u větších z nich. Dále pak například lepší integraci widgetů, přičemž jsem viděl hned několik konceptů s widgety na uzamknuté domovské obrazovce, což si dokážu představit a věřím, že by to bylo ku prospěchu.

Pavel

Většina z mých kolegů jednoduše ví, že software od Applu v posledních letech úplně nemusím. A tím nechci říct, že by se mi s iOS, macOS a dalšími jablečnými systémy pracovalo špatně, to ani omylem. Jen upřímně nerozumím tomu, kam se Apple pořád žene. Každý rok musí nutně vydat nové majoritní verze všech svých systémů a je vidět, že prostě spěchá. Funkcí v nových verzích systémů je oproti těm předešlým málo a když už nějaké pořádné jsou, tak stejně musíme počkat další půl rok, až je Apple vyladí a následně přinese. Na otázku, jaký podle mne bude jablečný rok z hlediska softwaru, bych tak nejraději odpověděl „doufám, že žádný“. Vydání dalších nových verzí systémů od Applu je ale v roce 2022 samozřejmě nevyhnutelné a já se tak opět i letos budu opakovat. Od nových systémů chci, aby v nich Apple opravil všechny malé i větší chyby, které jsou aktuálně stále přítomny, a to často opravdu dlouhou dobu. Realita však oproti mým očekáváním bude zcela jistě úplně jiná… a problém je v tom, že já bohužel ani tak nějak nevím, jaké novinky a funkce bych chtěl. Snad jen přidání multitaskingu a možnosti pro přizpůsobení uzamčené obrazovky do iOS, popřípadě všeobecné vylepšení HomePodu, který dle mého názoru aktuálně nevyužívá svůj potenciál naplno.

Vratislav

Pokud bych měl mít na Apple v roce 2022 jen jedno přání, tak v tom mám poměrně jasno. Byl bych nesmírně rád, kdyby se neustále nesnažil přinášet nové funkce, na které pak ve finále musíme čekat x měsíců, anebo jednoduše nefungují tak, jak bychom si asi představovali. Namísto toho bych raději uvítal přístup, jakým se k vlastním operačním systémům staví Microsoft. Nový Windows totiž taky nevychází každým rokem, díky čemuž je u něj podstatně více prostoru pro vylepšení a každá nová verze si na sebe prakticky okamžitě strhává lavinu pozornosti. Dle mého by na stejný model měl přejít právě i Apple, přinejmenším tedy s macOS. S novinkami, které Apple každoročně přináší pro iOS, ale naopak nemám vůbec problém.