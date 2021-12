Jaký byl hardwarový jablečný rok 2021 dle redakce LsA

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží, což znamená jediné – nastává nejideálnější čas na různé rekapitulace a shrnutí uplynulých měsíců. O jedno takové shrnutí jsme se postarali i my v redakci Letem světem Applem v následujících řádcích. Každý z redakce v nich totiž prozradil své dojmy a postřehy z jablečného světa roku 2021 z hlediska hardware. Pojďte se tedy podívat, jak uplynulý rok hodnotí na jeho samém konci tým Letem světem Applem.

Roman

Když se člověk podívá na kalendář, má pocit, že rok uběhl strašně rychle, když se však podívá co vše Apple letos představil a vzpomene si, že například AirTag nebo nové iMacy jsou novinkami letošního roku, má najednou pocit, že jsou to už poměrně staré produkty. Apple začal letošní rok v nabitém tempu a v tom pokračoval až do jeho závěru. Za mě osobně to nejzajímavější čeho jsme se dočkali jsou AirTagy a iPhone 13 Pro, který pro mě osobně aj sme přesvědčen, že i pro řadu dalších lidí dávalo smysl vyměnit dokonce za iPhone 12 Pro.

Zajímavé je také čím dál tím větší rozevírání pomyslných nůžek mezi produkty s označením „Pro“ a produkty bez tohoto označení. Ty se liší nejen výbavou, ale poslední dobou také zpracováním a musím říct, že například zpracování u iPadu mini poslední generace je něco, co nevypadá jako produkt od Applu. Na druhou stranu například iMacy se mi líbí a i když z počátku vypdaly jejich barvy podivně, tak na živo jsou opravdu hezké a do dětského pokoje nebo kanceláře jsou přesně tím, co byste chtěli. Suma sumárum u mě převažuje pozitivní nálada, co se nových produktů za uplynulý rok týká, ale je to zřejmě i tím, že ty, které se mi až tak nelibily nepatří mezi produkty, po kterých jsem chtěl původně sáhnout a ty, které jsem očekával a chtěl si pořídit, se naštěstí povedly.

Jirka

Přiznám se, že vzhledem k pandemii koronaviru, která začala svět decimovat v loňském roce s tím, že už tehdy se výrazně podepsala na vývoji a výrobě mnoha hardwarů, jsem od letoška neměl žádná přehnaná očekávání. A když se nyní na uplynulých dvanáct měsíců podívám zpětně, myslím si, že jsem dobře udělal. Letošek totiž v mých očích nepřinesl nic, z čeho bych si vyloženě sedl na zadek, byť se rozhodně našlo pár kousků, které se mi opravdu zalíbily. Potěšilo mě například představení AirTagu, na který jsme čekali dlouhé roky a který se i přesto, že jsme jej z úniků znali s trochou nadsázky jako své boty, vyšvihl pár zajímavými funkcemi, které mě baví a jsem proto rád, že jej můžu nosit na klíčích. Vůbec špatná není ani letošní „Pročková“ řada iPhonů a to i přesto, že se mi po představení jako vyloženě zajímavá nezdála. Poslední pochvalu si pak za mě zaslouží nová generace MacBooků Pro, jejíž cílovou skupinou sice nejsem, ale i přesto žasnu, kam se Applu podařilo dostat výkon těchto strojů spolu s úrovní displejů a vlastně i konektivitou. Jasně, dočkali jsme se portové výbavy, kterou Apple před pár lety odebral, ale právě to je možná ve výsledku ještě zajímavější než kdyby do MacBooků Apple „cpal“cokoliv nového. Návratem starých portů totiž veřejně přiznal svůj přešlap z minulosti, což u něj rozhodně standardem není.

Na druhou stranu je tu ale pár věcí, který dodnes tak úplně nechápu a přijdou mi zkrátka škoda. Za vyloženě nepovedenou bych označil v první řadě novou generaci Apple TV, jelikož mi fakt nepřijde, že přesně tohle je ten produkt, na který jsme čekali od roku 2017, kdy vyšla poslední generace tohoto produktu. Jasně, moc vylepšení se u televizního boxu nenabízí, ale sakra, až tak málo jako předvedl Apple taky ne. Dalším zklamáním pro mě je nasazení mini LED displeje jen na 12,9″ iPad Pro, čímž Apple odsoudil milovníky kompaktnějších zařízení k trpění něčeho, s čím nejsou úplně v pohodě. Vyloženě nadšený nejsem ani z designu 24“ iMacu, avšak zde je třeba dodat, že je to skutečně jen můj osobní problém. Co si však myslím, že naštvalo nejen mě, jsou Apple Watch Series 7. Abych byl upřímný, právě na ně jsem se těšil opravdu extrémně a i jsem tajně doufal, že u nich Apple skutečně nasadí hranatý design. Ne že by se mi nynější design nelíbil, ale čas od času je nějaké to oživení zkrátka fajn. To, co svět dostal, je ale opět recyklát, který mi absolutně nedává smysl a přestože bych jej mohl za své současné Series 5 mohl vyměnit mrknutím oka (a díky našim spolupracím s partnery i za směšný poplatek), zkrátka nemám chuť.

Amaya

Letošní rok byl u společnosti Apple po hardwarové stránce poměrně pestrý – světlo světa spatřily jak tradiční produktové řady jablečných výrobků, tak i novinky, jako byly například dlouho očekávané lokalizátory AirTag. Jejich příchod jistě řadu z nás potěšil, a z AirTagů se velice rychle stalo populární, relativně dostupné a užitečné příslušenství. Ještě více než z AirTagů jsem byla nadšená ze třetí generace bezdrátových sluchátek AirPods. Je skvělé, že se Apple nejen držel designu bez silikonových „špuntů“, ale navíc také přišel s některými velmi zajímavými funkcemi.

Velmi mile mě překvapily také nové MacBooky Pro. Nejenom že vypadají opravdu dobře, ale Apple si u nich dal podle všeho skutečně záležet na tom, aby byly doslova Pro. Přestože nejsem cílovou skupinou pro tuto produktovou linii, zaujal mě jak jejich úctyhodný výkon, tak i příjemný vzhled. Za povedené považuji i letošní iPhony a Apple Watch, ačkoliv se přiznám, že jsem v souvislosti s novou generací chytrých hodinek od Applu až do poslední chvíle doufala ve výraznější změny jak po stránce designu, tak po stránce funkcí. Naopak téměř vůbec mě nezaujala nová generace Apple TV včetně nového ovladače – myslím, že jsem nebyla jediná, kdo po tak dlouhé pauze od poslední generace doufala ve výraznější evoluci.

Adam

Hodinky, telefony, tablety, počítače, sluchátka, televize – rok 2021 byl v případě hardwaru u společnosti Apple skutečně plodný. Všeho však přišla „jen“ další generace. Apple nicméně představil ještě jednu docela malou, ale nesmírně užitečnou věc. Řeč je samozřejmě o AirTagu. A nebyl by to Apple, aby takové zařízení nemělo patřičně přidanou hodnotu. Lokalizačních štítků bylo a je na trhu hodně, ale AirTag s jeho integrací do platformy Najít je prostě jiný, lepší. I když pak 24“ iMac vyvolal četné kontroverze, považuji jen za nejpovedenější designový kousek z dílny Applu letošního roku. Jistě, nové MacBooky jsou určitě fajn, ale takto tenký all-in-one počítač, navíc v takové široké paletě barev, je prostě nevšední. Co na tom, že má bílé rámečky kolem displeje a v základní konfiguraci jen dva USB-C. Kdyby ještě Apple konečně upustil od té jeho fixní nohy a umožnil větší polohování samotného displeje, bylo by to jistě ku prospěchu.

Česká republika není pro Apple nijak důležitý trh, proto zde nemáme českou Siri, proto zde není oficiální distribuce HomePodu. A v tomto ohledu jsem pořád poměrně zklamaný. Apple přestal prodávat jeho první, tedy tu velkou, generaci, a máme zde jen HomePod mini. I ten jde v tuzemsku poměrně dobře používat, pokud si zvyknete na to, že je to chytrý asistent a ne Bluetooth reproduktor. Jedná se sice o dovoz, ale funguje zcela korektně. Zaráží mě nicméně ten fakt, že Apple nepředstavil žádného nástupce a nijak portfolio nerozšířil. Prodává tak jen jediný produkt, a to navíc s přídomkem mini. Úspěch nicméně příliš nemá, a je otázkou, jestli se vyjma nových barev tohoto malého modelu dočkáme někdy i toho s přídomkem Max. Obecně by měl do chytré domácnosti začít více šlapat, jinak mu ujede vlak.

Vratislav

Rok 2021 z hlediska hardwaru vnímám velice pozitivně. Poměrně natěšeně jsem čekal na příchod přepracovaných 14″ a 16″ MacBooků Pro, u kterých jsem s nadšením sledoval jakoukoliv spekulaci či únik ohledně výkonu. A musím uznat, že ve finále jsem byl i přesto překvapen. Apple Silicon naprosto bourá dosavadní limity a já už jen s nadšením očekávám, kam se díky jablečným čipům posunou příští generace Maců, obzvláště tedy v případě MacBooků Air. Na druhou stranu zase novinky v podobě AirTagu, iPhonu 13 a Apple Watch Series 7 mě zase tolik neunesly. Hned po MacBoocích Pro s čipy M1 Pro a M1 Max každopádně oceňuji nové AirPody 3. Apple dle mého názoru správně zvolil design a přinesl další možnosti, které předchozí generaci lehce upozaďují.

Jan

Když by mě někdo vzbudil o půlnoci a zeptal se, jaký byl dle mého názoru nejlepší produkt, který Apple v roce 2021 představil, zmíním bez váhání nové MacBooky Pro. Ačkoli si je nikdy nekoupím, jelikož to opravdu není stroj pro mě a nemám tušení, co bych z takovým výkonem dělal, byla kolem nových „proček“ skutečně jakási aura údivu. Skvělým produktem v mých očích byl také iPad Pro s M1, což je ale opět produkt pro určitou sortu lidí. Zaměřím-li se na produkty i pro „obyčejné“ uživatele, mám takový pocit, že někde jsme se nedočkali ani drobné evoluce. Obrovským zklamáním pro mě jsou Apple Watch Series 7, jelikož zvětšit displej a přidat rychlejší nabíjení mi opravdu nestačí. Hovořilo se o lepší baterii, nových senzorech a hranatějším designu. Jak už ale víme, nestalo se nic. Z iPhonů jsem taky nikterak ve varu nebyl, jelikož mám pocit, že nepřinesly nic, co by stálo za zmínku. Lhal bych, kdyby tvrdil, že toho bylo ukázáno málo. ProRes, vyšší frekvence displeje, lepší výdrž baterie, hezčí fotky apod. Je ale kvůli tomu třeba pořizovat nový iPhone, pokud nevlastníte opravdu roky starý model?

Pavel

Letos se Apple opravdu vyšvihl, tedy minimálně co se hardwarových novinek týče. Dočkali jsme se hned několika perfektních produktů, které osobně vnímám velice pozitivně, a u kterých reálně vidím nějaký posun. Přiznejme si totiž, že posouvat v dnešní době hardware mílovými kroky kupředu už jednoduše není možné a rozdíly jsou čím dál tím menší. Na začátek bych chtěl zmínit AirTagy, kterým bohužel moc lidí nerozumí a vnímají je jakožto zbytečný produkt. Slýchám to denně v mém okolí. Já jsem člověk, který zatraceně často zapomíná – jednou to jsou klíče, jednou batoh, pak zase přítelkyně a tak bych mohl pokračovat prakticky donekonečna. AirTagy tak pro mě byly jasnou koupí hned při představení. Zakoupil jsem tedy rovnou set čtyř kusů, které jsem si následně připevnil na ty nejdůležitější předměty. Následně jsem byl jednak schopný veškeré předměty vždy najít, kromě toho se však mohu nechat informovat v případě, že předmět někde nechám. Zkrátka a jednoduše paráda.

Ve druhém odstavci bych se chtěl zaměřit na další dvě pozitivní novinky, a to iPhony 13 a nové MacBooky Pro. U nejnovějších telefonů od Applu došlo k největšímu posunu na poli fotoaparátu a displeje. U fotoaparátu musím pochválit jak kvalitu fotek, včetně těch makro, tak i videa, která jsou bezkonkurenční a žádný výrobce se s nimi nedostal tam, kam Apple. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout ProMotion displej, na který si zvyknete během pár sekund. Jakýkoliv displej bez ProMotion se vám pak při pohledu bude zdát jako odpad. Měl jsem to štěstí a mohl jsem iPhone 13 Pro recenzovat, tudíž jsem si jej užíval na plné doušky a po dlouhých letech jsem si zase řekl, že je čas na aktualizaci – byl jsem tedy připraven můj iPhone XS vyměnit právě za 13 Pro nebo 13 Pro Max. Pak ale Apple přišel s novými MacBooky Pro a mi spadla brada. 14″ model jsem měl možnost recenzovat a nakonec jsem z něj byl nadšený více než právě z iPhonu, což jsem nečekal. Nakonec tak nejspíše pořídím právě 14″ MacBook Pro než nový iPhone. Za mě byl tedy rok 2021 na hardware velice úspěšný a nezbývá než doufat, že se v podobném duchu, ne-li lepším, ponese i 2022.