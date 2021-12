Silvestr, tedy poslední den v roce, je tu. Pokud chcete ohromit své přátele, můžete jim namíchat skutečně exkluzivní drinky, a to samozřejmě případně i bez nutnosti přítomnosti alkoholu. Trefit ale ty správné poměry může být potíž, proto zde najdete ty nejlepší aplikace na míchání silvestrovských koktejlů, které vám s tím pomohou.

Mishela cocktails

Aplikace nabízí tisíce receptů na koktejly od skutečných barmanů a mixologů, tedy lidí zběhlých v přípravě míchaných nápojů. Pokud jste pak jimi i vy, můžete klidně do titulu zadávat ty své. Koktejly zde lze vyhledávat podle jejich síly, ingrediencí, ideální příležitosti ale i ducha. Vše je kompletně zdarma, není nutné se nijak registrovat registrovat a přítomny nejsou ani rušivé reklamy.

Stažení v App Store

Cocktail Flow

Síla tohoto titulu je v tom, že mu řeknete, jaké máte ingredience a on vám z toho vykouzlí patřičný míchaný nápoj. Nechybí ale samozřejmě ani ruční podrobné hledání podle různých kategorií, typicky tedy druhu alkoholu (gin, rum, tequila, vodka, brandy, šampaňské), typu nápoje (klasický, long drink, tropický, shooter, nealko), síly (Light, Medium, Strong) a dokonce i barvy. I když je pak titul zdarma, obsahuje předplatné.

Stažení v App Store

Mixel

Mixel vyniká především tím, že koktejly (kterých je zde na 2 000 druhů) filtruje podle hashtagů, hodnocení, poznámek, příchutí a dalších hodnot. Nabízí také komplexní hledání, a to klidně podle dané přísady (kterých obsahuje na 600), kdy vám pak aplikace ukáže, v jakých všech koktejlech se objevuje. Přítomen je i převodník metrických a imperiálních jednotek, nákupní seznam a další.

Stažení v App Store

Cocktail Club

Jedná se o portál s recepty na koktejly, ve kterém najdete podrobné video průvodce s jejich přípravou. To jednoduše znamená, že je zde každý koktejl namíchán profesionálním barmanem. Nejsou jich tisíce, ale ty, které jsou přítomny, jsou 100% ověřené. Titul nicméně poskytuje i široký katalog barmanského náčiní, kdy se tak můžete poučit, které k čemu vlastně slouží.

Stažení v App Store

Cocktail Master

Tento titul je o trochu jiném míchání koktejlů. Zde nejde o přesné poměry ale to, jak dokážete být kreativní a jaké drinky dokážete z dostupných surovin namíchat. To, jak jste pak úspěšní, posoudí ten nejpovolanější, tedy přítomný barman. Dle jeho reakce tak můžete vysoudit, zda to byla vhodná nebo naopak naprosto šílená kombinace. Nechybí ale ani také udělování skóre a jeho poměřování skrze Game Center.

Stažení v App Store