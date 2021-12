Jak nafotit silvestrovský ohňostroj na iPhone

Konec roku už pomalu klepe na dveře a už jen několik dní nás dělí od oblíbeného Silvestra. Ať už byl tento rok jakýkoliv, s jedním můžete každoročně počítat – s oslavami Nového roku a salvou barevných ohňostrojů, které odstartují ihned s úderem půlnoci. Jestliže byste rádi daný okamžik zachytili a měli tak krásnou vzpomínku, pak je tento článek přímo pro vás. Pojďme si totiž něco říci o tom, jak s pomocí iPhone co možná nejlépe nafotit silvestrovský ohňostroj.

Základní pilíř: Stativ

Pokud chcete dosáhnout co možná nejlepších výsledků, které stojí za to, tak se bez stativu zkrátka a jednoduše neobejdete. Právě stativ je v otázce focení novoročního ohňostroje doslova základním pilířem, na který byste za žádnou cenu neměli zapomenout, jinak toho budete litovat. Právě tento doplněk vám totiž pomůže s ukotvením telefonu ve stabilizované poloze a zajistí, aby se při samotném focení ani o píď nepohnul. V opačném případě by se totiž rozjela expozice a výsledky by nestály za to. Pokud byste ale chtěli fotit bez stativu, budete potřebovat nesmírně stabilní pozici. Pravdou však zůstává, že v takovém případě to bude skutečně výzva.

Nastavení blesku a ostatních funkcí

Používáte při focení funkci automatického blesku? Jestli ano, tak ji rovnou vypněte. Ve tmě by totiž iPhone automaticky aktivoval blesk, čímž by došlo ke kompletního znehodnocení samotných fotek, které by už nezachránil ani stativ, ani naše ostatní tipy. To platí o to více v případech, kdy se blesk „opře“ například do kouře z pyrotechniky. Stejně tak byste měli zapomenout na používání digitálního přiblížení (zoomu), kvůli kterému dochází k poměrně silnému snížení kvality. Optické přiblížení (zoom) ale v tomto případě nevadí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

V závěru také nesmíme zapomenout zmínit funkci Smart HDR, která se za běžných podmínek dokáže postarat o vytvoření skvělých fotografií. To už bohužel neplatí v případě focení ohňostroje, kde naopak dochází k vyexponování několika snímků zobrazované scény s různým nastavením dynamického rozsahu, což se následně kombinuje do jedné HDR fotografie. Kamenem úrazu je, že tento úkon trvá delší dobu, než běžné zachycení fotografie. A právě při focení ohňostroje hrajeme především o čas, kdy i tento nepatrný rozdíl může sehrát velkou roli. Smart HDR proto raději vypněte a nechte si jej na klasické focení, tentokrát vám bohužel nepomůže.

AE/AF vypnuto

Pokud s vaším iPhonem čas od času fotíte, asi už je vám dle popisu AE/AF vypnuto jasné, kam s tímto bodem míříme. Při focení ohňostroje ze stativu je totiž jasné, že se v prostoru budou objevovat světelné efekty na hned několika místech, kvůli čemuž je nesmírně důležité vypnout automatickou expozici (Auto Exposure) a automatické zaostřování (Auto Focus). Nastavení je naštěstí nesmírně jednoduché a stačí na obrazovce pouze podržet prst na místě, na které se chcete primárně soustředit, a po chvilce se objeví již zmiňovaná hláška AE/AF vypnuto. Tohle nastavení naštěstí bude platit i na další fotografie, díky čemuž nemusíte po každé jednotlivé fotce opět držet prst na obrazovce.

Režim Sekvence

Po dokončení výše zmíněných nastavení a přípravě stativu už stačí jen počkat na okamžik, kdy novoroční ohňostroj započne. V takovém případě se ale hodí zmínit ještě jeden tip. Jelikož ohňostroj bouchá delší dobu, tak neustále klepání na ikonku spouště může být poměrně únavné až otravné, přičemž zároveň si můžete se scénou snáze pohnout. Přesně proto se hodí vsadit na režim Sekvence, který fotí snímek za snímkem. V takovém případě stačí ikonku držet a a pustit až v momentě, kdy celá show skončí.

Trošku jiné je to ale u iPhonů 11 a novějších, u kterých se přidržením prstu na ikonce spouště spustí natáčení QuickTake videa. Pro režim sekvence musíte tlačítko zmáčknout a prstem potáhnout doleva, čímž se začne fotit v režimu sekvence. Pokud takovýmto způsobem často nefotíte, tak vám doporučujeme si pohyb předem natrénovat, abyste při samotné akci neztroskotali na posledním bodě.