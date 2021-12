Jak (pro)čistit iPad

Přišli jste v rámci prosincového bilancování kromě jiného také na to, že jste vlastně po celý rok jaksi zanedbávali očistu svých Apple zařízení, iPad nevyjímaje? Není nic jednoduššího než se v průběhu vánočního úklidu v tomto směru chvíli věnovat i vašemu jablečnému tabletu. Uvidíte, že jakmile provedete řádnou očistu vašeho iPadu, a to jak zvenčí, tak i zevnitř, bude se vám s ním najednou pracovat mnohem lépe. Pusťme se tedy do toho.

Jak očistit iPad zvenčí

Při čištění iPadu – a vlastně jakýchkoliv zařízení tohoto typu – platí jedna velmi důležitá zásada, a to ta, že by váš tablet neměl v žádném případě přijít do kontaktu s tekutinami jakéhokoliv druhu. To ale neznamená, že byste neměli používat žádné čisticí prostředky. Jen je zapotřebí věnovat pozornost jak jejich výběru, tak i jejich samotnému použití při čištění. Před samotným čištěním iPad odpojte od napájení a pokud možno jej také vypněte, vyhnete se tak nechtěným stiskům tlačítek a displeje. Poté se chopte čistého, měkkého hadříku. Vybírejte takový, který nepouští vlákna, a u kterého nehrozí, že by mohl některé části vašeho iPadu poškrábat. Na tento hadřík poté v přiměřeném množství naneste čisticí prostředek, dejte si ale pozor, aby se kapky čističe nedostaly na iPad. Nyní opatrně a pečlivě otřete váš iPad, přičemž se vyhýbejte portům, které by mohly navlhnout od čistícího prostředku na hadříku. Pro odstranění nečistot z Lightning portu, případně z USB-C konektoru nebo sluchátkového portu použijte kvalitní tenký štěteček, stejně jako při volbě hadříku si ale dejte pozor, aby nepouštěl chlupy. Štěteček můžete použít i pro účely čištění reproduktorů, dobrou službu vám v tomto směru prokáže například také vatová tyčinka. Co byste při čištění iPadu rozhodně neměli používat? Vyhněte se kovovým předmětům, jako jsou například jehly. Při čištění portů se nedoporučuje ani použití párátka, které se může snadno zlomit. Stejně tak byste se pochopitelně měli vyhnout drsným houbičkám či drátěnkám.

Jak vyčistit iPad zevnitř

Při úklidu iPadu byste rozhodně neměli zanedbat ani očistu zevnitř, tedy uvolnění místa na úložišti. Kromě uvolněného prostoru si nadělíte další příjemný dárek v podobě zrychlení chodu vašeho jablečného tabletu. První věc, kterou byste měli v rámci očisty vašeho iPadu provést, je odstranění nepotřebných aplikací. Pokud se tyto aplikace nachází na ploše iPadu, stačí jejich ikonku dlouze stisknout a zvolit Smazat aplikaci. Pokud máte aplikace uložené pouze v Knihovně aplikací, spusťte ji a poté postupujte stejným způsobem, tedy dlouhý stisk ikonky vybrané aplikace následovaný klepnutím na Smazat aplikaci. Poté můžete zamířit například do komunikačních aplikací, jako jsou nativní Zprávy nebo Mail. Zde vymažte nepotřebné zprávy a přílohy. Ve Zprávách vždy dlouze stiskněte jednu ze zpráv, zvolte Další a vlevo klepnutím vyberte zprávy, které chcete odstranit. Poté stačí jen klepnout na ikonku koše v levém dolním rohu. Stejně postupujte také při mazání příloh. Očistu si zaslouží také fotogalerie vašeho iPadu, kde se v průběhu jeho používání zajisté nahromadila spousta nepotřebných screenshotů, videí i fotografií. Máte na iPadu v nativních Knihách tituly, které jste si stáhli, ale už je nebudete číst? Pak spusťte aplikaci Knihy a zamiřte do sekce Knihovna. Vpravo nahoře klepněte na Upravit a poté klepnutím vyberte knihy, které chcete z vaší knihovny vymazat. V levém dolním rohu nakonec stačí jen klepnout na ikonku odpadkového koše.