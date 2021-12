S MacBookem je život jednodušší

Komerční sdělení: Chcete se odpoutat od zařízení s Windows a na vlastní kůži zkusit počítač poněkud jiného ražení? Apple se svými MacBooky nové generace se přímo nabízí. MacBooky totiž excelují zejména díky unikátnímu operačnímu systému macOS, dokonalým propojením s iPhonem nebo neuvěřitelnou výdrží na baterii, stylovým designem nebo precizním zpracováním. A jaké další benefity dávají smysl nejen špičkovým profíkům, ale i standardním uživatelům nebo dokonce začátečníkům?

Pokročilá optimalizace a čipy M1

Apple těží z faktu, že Apple pro svůj hardware vyvíjí operační systém macOS. Celek je tak skvěle optimalizovaný. Snaha o dokonale fungující ekosystém přiměla Apple využít letité zkušenosti z návrhu mobilních procesorů do iPhonů i pro procesory do řady Mac. Výsledkem bylo uvedení revolučních čipů Apple M1, M1 Pro a nejvýkonnějšího Apple M1 Max, který nemá v mobilním světě prakticky žádnou konkurenci.

Díky mimořádné optimalizaci nejen samotných čipů, ale i právě na míru navrženého systému macOS, se MacBooky chlubí rekordní výdrží na baterii. Klidně až 20 hodin při přehrávání videa nebo nějakých 15 hodin při standardní práci se zapnutou WiFi.

Jednoduché uživatelské prostředí a synchronizace

Pokud jste nikdy nepoužívali macOS, tak chápeme, že se nového systému obáváte. Nicméně věřte, že macOS je jednoduchý a dokonale přehledný. Včetně kompletně českého rozhraní a známým obchodem Mac App Store pro instalaci aplikací. Pokud již používáte iPhone, tak používání macOS bude o to snazší. Stačí se totiž na MacBook přihlásit stejným uživatelským účtem a díky iCloudu budete mít vždy synchronizované fotografie, dokumenty, kalendáře, poznámky, ale klidně z MacBooku odpovíte i na příchozí SMS nebo iMessage.

Software vám zajistí kompatibilitu

Každý MacBook je od základu vybavený vestavěným prohlížečem fotografií nebo PDF souborů. Rovněž tak obsahuje skvělý kancelářský balík iWork, ve kterém otevřete a samozřejmě i upravíte dokumenty z Wordu nebo z Excelu. A prezentace vytvoříte včetně efektních animací ve skvěle navržené aplikaci Keynote, která zvládá pracovat i se soubory powerpointu. Stejně jednoduše se vrhnete do kreativního střihu videa nebo do skládání hudby. Běžné aplikace mají buď verzi pro macOS, nebo minimálně nabízejí stejně dobrou alternativu.

macOS má již v základu řadu aplikací, které ve Windows nemají bezplatný (a stejně schopný) zástup. Za všechny jmenujme iMovie pro střih videa, Apple Podcasts pro přehrávání rozsáhlé knihovny podcastů nebo GarageBand pro nahrávání hudby.

Za zmínku stojí i zajímavá novinka spojena s nástupem čipu Apple M1. Díky hardwarové podobnosti lze totiž na Macu spouštět vybrané aplikace a hry určené pro iOS nebo iPadOS.

Úplný výčet předinstalovaných aplikací najdete na webu support.apple.com/guide/mac.

K Macu je hromada příslušenství

Se správným příslušenstvím připojíte velký monitor, myš, tiskárnu nebo sluchátka.o. MacBooky totiž patří mezi průkopníky v moderních technologiích, i proto již dlouhé roky nabízí univerzální konektor USB-C s rozhraním Thunderbolt. Díky tomu lze vhodný monitor připojit jen jedním kabelem, přes který se bude MacBook nabíjet a současně posílat data i zvuk. A nesmíme zapomenout na rozbočovače z USB-C na klasické USB-A. A když je řeč o příslušenství, tak rozhodně nesmíte minout originální bezdrátová sluchátka AirPods. Za jejich vysokou oblibou stojí zejména automatické přepínání zdroje zvuku podle toho, které zařízení zrovna používáte.

Chcete se o výhodách Macbooků dozvědět více? Na Alza.cz je pro vás připravená podrobná stránka Jak na MacBook. Najdete zde výčet všech informací nutných k zodpovědnému nákupu.

MacBook na pronájem, na splátky nebo za třetinku?

Je jasné, že prvotní náklady za moderní MacBook jsou relativně vysoké, ale máme pro vás hned celou řadu možných způsobů, jak nákup realizovat. Samozřejmě je možné MacBook pořídit na klasické splátky třeba na 2 roky, kdy cena za dobře vybavený MacBook Air M1 klesne na nějakých patnáct stovek měsíčně. Mnoho uživatelů však raději volí nákup pomocí služby Alza Třetinka. Co to je? Jednoduše stačí v den nákupu zaplatit za vybraný MacBook třetinu kupní ceny a zbytek, tedy ⅔ kupní ceny, následně doplatit do 3 měsíců. A to vše bez poplatků nebo úroků.

Možná však nechcete MacBook vůbec vlastnit, protože jej plánujete pravidelně měnit za nejnovější model. Přesně pro vás je určený program Alza NEO, kde stačí platit měsíční pronájem. Cena startuje už na 730 Kč.

A to nejlepší na závěr. MacBook má díky zcela minimální poruchovosti extra dlouhou životnost. I proto jeho cena klesá velmi, ale velmi pomalu. Klidně tak můžete svůj MacBook po 3 letech prodat i za 75 % kupní ceny, což zpříjemní nákup dalšího nového Macu.